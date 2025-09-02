2 сентября 2025 года английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании итальянского вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы.

26-летний футболист присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года. За четыре сезона на «Парк де Пренс» голкипер помог «ПСЖ» завоевать 4 титула Лиги 1, два Кубка Франции, а также победить в Лиге чемпионов.

Пресс-служба парижан подготовила для голкипера прощальное видео.

ВИДЕО. ПСЖ попрощался с Доннаруммой