ВИДЕО. ПСЖ попрощался с Доннаруммой
Итальянский вратарь перешел в «Манчестер Сити»
2 сентября 2025 года английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании итальянского вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы.
26-летний футболист присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года. За четыре сезона на «Парк де Пренс» голкипер помог «ПСЖ» завоевать 4 титула Лиги 1, два Кубка Франции, а также победить в Лиге чемпионов.
Пресс-служба парижан подготовила для голкипера прощальное видео.
Merci, Gigio ❤️💙 pic.twitter.com/br0OOMyF5f— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2025
