02 сентября 2025, 14:53 |
ВИДЕО. ПСЖ попрощался с Доннаруммой

Итальянский вратарь перешел в «Манчестер Сити»

ВИДЕО. ПСЖ попрощался с Доннаруммой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

2 сентября 2025 года английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании итальянского вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы.

26-летний футболист присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года. За четыре сезона на «Парк де Пренс» голкипер помог «ПСЖ» завоевать 4 титула Лиги 1, два Кубка Франции, а также победить в Лиге чемпионов.

Пресс-служба парижан подготовила для голкипера прощальное видео.

ВИДЕО. ПСЖ попрощался с Доннаруммой

