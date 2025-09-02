Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный француз покинул Интер. Его ждет Лига 1
Франция
02 сентября 2025, 07:35 | Обновлено 02 сентября 2025, 07:37
0

ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный француз покинул Интер. Его ждет Лига 1

Бенжамен Павар на правах аренды будет играть за «Марсель»

ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный француз покинул Интер. Его ждет Лига 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Французский «Марсель» официально оформил аренду 29-летнего защитника миланского «Интера» Бенжамена Павара.

Известный футболист присоединился к «олимпийцам» на правах годичной аренды с возможностью выкупа контракта.

С лета 2023 года Бенжамен защищал цвета итальянского «Интера». В общей сложности в составе «змей» защитник провел 70 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Павар – регулярный игрок сборной Франции, на его счету 55 поединков за национальную команду и победа на чемпионате мира с Лигой наций.

В течение своей карьеры защитник также выступал за «Лилль», «Штутгарт» и «Баварию», выиграв на клубном уровне 13 трофеев, включая Лигу чемпионов.

Андрей Витренко Источник: ФК Марсель
