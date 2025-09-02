ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный француз покинул Интер. Его ждет Лига 1

Французский «Марсель» официально оформил аренду 29-летнего защитника миланского «Интера» Бенжамена Павара.

Известный футболист присоединился к «олимпийцам» на правах годичной аренды с возможностью выкупа контракта.

С лета 2023 года Бенжамен защищал цвета итальянского «Интера». В общей сложности в составе «змей» защитник провел 70 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Павар – регулярный игрок сборной Франции, на его счету 55 поединков за национальную команду и победа на чемпионате мира с Лигой наций.

В течение своей карьеры защитник также выступал за «Лилль», «Штутгарт» и «Баварию», выиграв на клубном уровне 13 трофеев, включая Лигу чемпионов.

𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 🔵⚪️



Le défenseur international 🇫🇷 rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan ✍️ pic.twitter.com/AOhiKvQlhg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025