ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный француз покинул Интер. Его ждет Лига 1
Бенжамен Павар на правах аренды будет играть за «Марсель»
Французский «Марсель» официально оформил аренду 29-летнего защитника миланского «Интера» Бенжамена Павара.
Известный футболист присоединился к «олимпийцам» на правах годичной аренды с возможностью выкупа контракта.
С лета 2023 года Бенжамен защищал цвета итальянского «Интера». В общей сложности в составе «змей» защитник провел 70 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
Павар – регулярный игрок сборной Франции, на его счету 55 поединков за национальную команду и победа на чемпионате мира с Лигой наций.
В течение своей карьеры защитник также выступал за «Лилль», «Штутгарт» и «Баварию», выиграв на клубном уровне 13 трофеев, включая Лигу чемпионов.
𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 🔵⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025
Le défenseur international 🇫🇷 rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan ✍️ pic.twitter.com/AOhiKvQlhg
Bien arrivé ce lundi, 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙖𝙢𝙞𝙣 𝙋𝙖𝙫𝙖𝙧𝙙 a un message pour vous 👀🤳 pic.twitter.com/UxCH5BrDrX— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025
