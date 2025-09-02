ОФИЦИАЛЬНО. Плохие новости для украинца. Жирона подписала призера ЧМ

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании хорватского вратаря турецкого «Фенербахче» Доминика Ливаковича.

Отмечается, что переход 30-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.

Напомним, одним из вратарей «Жироны» является украинец Владислав Крапивцов.

Доминик Ливакович в сезоне 2024/25 провел 32 поединка на клубном уровне, пропустив 38 голов и 8 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость бронзового призера чемпионата мира 2022 в 9 миллионов евро.

Ранее «Жирона» официально объявила о подписании Владислава Ваната.