Хаби АЛОНСО: «Через три года он точно будет в топ-5 лучших в мире»
Испанский тренер об Арде Гюлере
Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высоко оценил уровень 20-летнего турецкого хавбека «королевского клуба» Арды Гюлера.
«Через три года он точно будет в пятерке лучших полузащитников в мире», — отметил Хаби Алонсо.
В текущем сезоне Гюлер провел три матча на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Этим летом «Реал» получил предложение на 50 миллионов евро за Арду Гюлера. Однако «королевский клуб» отклонил предложение – тренер клуба Хаби Алонсо выступил категорически против этого трансфера.
