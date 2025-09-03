Хаби АЛОНСО: «Через три года он точно будет в топ-5 лучших в мире»

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высоко оценил уровень 20-летнего турецкого хавбека «королевского клуба» Арды Гюлера.

«Через три года он точно будет в пятерке лучших полузащитников в мире», — отметил Хаби Алонсо.

В текущем сезоне Гюлер провел три матча на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Этим летом «Реал» получил предложение на 50 миллионов евро за Арду Гюлера. Однако «королевский клуб» отклонил предложение – тренер клуба Хаби Алонсо выступил категорически против этого трансфера.