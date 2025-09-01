Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спортивный врач о Сарапии: «Читать такие комментарии от него – это кринж»
01 сентября 2025, 20:40 | Обновлено 01 сентября 2025, 22:04
Спортивный врач о Сарапии: «Читать такие комментарии от него – это кринж»

Игрок «Полесья» имеет претензии к волосам Мойзе Кина

Спортивный врач о Сарапии: «Читать такие комментарии от него – это кринж»
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на комментарий Эдуарда Сарапия по отношению к игроку «Фиорентины» Мойзе Кину.

В матче квалификационного раунда Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Полесьем», форвард «фиалок» получил красную карточку за удар лигтем центрбека «Полесье» Эдуарда Сарапия.

Позже Мойзе Кин опубликовал видео, где показал, что Сарапий также заслуживал не красную карточку из-за того, что таскал его за волосы.

30 августа Эдуард Сарапий прокомментировал этот эпизод фразой: «Пусть берёт пример с наших ребят, у которых нормальные мужские волосы».

По этому поводу спортивный врач Дмитрий Бабелюк оставил свою реакцию.

«Задел меня эти слова. Как их комментировать цензурно, пока не придумал.

Одно дело, когда наши «колхозавры» получают возможность играть против топовых европейских команд и совсем другое – это давать им микрофон и создавать платформу, чтобы те «вы***али свои размышления».

Не представляю, как это могла пропустить медиаслужба Полесья в своем влаге, но читать такие комментарии от игрока клуба, который представляет Украину на международной арене – это дикий кринж».

_ Moore
Так почитай, як Сарапій пояснює: той випадок: через довге волосся Кін зав'язував його резинками, і випадково  палець житомирянина потрапив в всередину резинки! Можливо? Можливо! То розберіться же!
Burevestnik
якщо за Полісся грають колхозаври,
то кого представляє Кудрівка, Колос, Олександрія...
