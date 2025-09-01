Киевское Динамо поздравило Владислава Кабаева с днем рождения
Игроку сборной Украины и киевского «Динамо» исполнилось 30 лет
В понедельник, 1 сентября, день рождения празднует Владислав Кабаев. «Динамо» поздравило своего вингера с юбилеем.
«В этот праздничный день желаем юбиляру, чтобы здоровье никогда не подводило, сил хватало и на поле, и вне его, а каждая игра доставляла удовольствие болельщикам и всем рядом. Пусть жизнь принесет еще больше счастливых моментов, новых достижений и радостей. Также желаем самого главного – нашей общей Победы и мирного неба без ракет, чтобы мы все могли жить и радоваться обычным вещам: игре в футбол, встречам с друзьями, теплу родительского дома»,– написала пресс-служба «Динамо».
В текущем сезоне Владислав Кабаев провел за «Динамо» девять матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.
Вітаємо з днем народження Владислава Кабаєва 🥳— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 1, 2025
Сьогодні півзахиснику «Динамо» виповнилося 30 років 🤍💙 pic.twitter.com/qAFFHKmNUg
