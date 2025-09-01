Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевское Динамо поздравило Владислава Кабаева с днем рождения
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 19:39 |
142
0

Киевское Динамо поздравило Владислава Кабаева с днем рождения

Игроку сборной Украины и киевского «Динамо» исполнилось 30 лет

01 сентября 2025, 19:39 |
142
0
Киевское Динамо поздравило Владислава Кабаева с днем рождения
ФК Динамо. Владислав Кабаев

В понедельник, 1 сентября, день рождения празднует Владислав Кабаев. «Динамо» поздравило своего вингера с юбилеем.

«В этот праздничный день желаем юбиляру, чтобы здоровье никогда не подводило, сил хватало и на поле, и вне его, а каждая игра доставляла удовольствие болельщикам и всем рядом. Пусть жизнь принесет еще больше счастливых моментов, новых достижений и радостей. Также желаем самого главного – нашей общей Победы и мирного неба без ракет, чтобы мы все могли жить и радоваться обычным вещам: игре в футбол, встречам с друзьями, теплу родительского дома»,– написала пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне Владислав Кабаев провел за «Динамо» девять матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.

По теме:
Универсальный нападающий. Владислав Кабаев празднует 30-летие
ВИДЕО. Ванат впервые рассказал, почему покинул Динамо ради Жироны
Судакову исполнилось 23. Бенфика поздравила новичка с днем рождения
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Владислав Кабаев день рождения
Сергей Турчак Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Бокс | 01 сентября 2025, 04:39 0
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»

Майрис советует Александру выйти на ринг против Опетаи

Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Бокс | 01 сентября 2025, 01:34 9
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта

Джей Опетая готов к поединку с Александром

ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
Футбол | 01.09.2025, 13:11
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Футбол | 01.09.2025, 18:44
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01.09.2025, 08:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 193
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 4
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем