Киевское Динамо поздравило Владислава Кабаева с днем рождения

В понедельник, 1 сентября, день рождения празднует Владислав Кабаев. «Динамо» поздравило своего вингера с юбилеем.

«В этот праздничный день желаем юбиляру, чтобы здоровье никогда не подводило, сил хватало и на поле, и вне его, а каждая игра доставляла удовольствие болельщикам и всем рядом. Пусть жизнь принесет еще больше счастливых моментов, новых достижений и радостей. Также желаем самого главного – нашей общей Победы и мирного неба без ракет, чтобы мы все могли жить и радоваться обычным вещам: игре в футбол, встречам с друзьями, теплу родительского дома»,– написала пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне Владислав Кабаев провел за «Динамо» девять матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.