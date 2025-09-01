Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Англия
01 сентября 2025, 23:52 |
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику

Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца

Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

В свою очередь «Челси» провел внутреннюю проверку и собрал доказательную базу, подтверждающую, что украинец употребил допинг за пределами клуба.

Лондонцы хотят компенсировать сумму, которая была потрачена на трансфер украинца. Лондонцы готовят судебные иски как против самого украинца, так и против УАФ, где Мудрик мог получить запрещенные препараты.

fifa2020
Нехай на кацапську сучку подають жалобу і вимагають в неї компенсацію) Це кацапня так захотіла послабити нашу збірну і свій мельдоній підсунула через свою сучку, а недалекий Пудрик схавав наживку! 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Pop
Кто бы сомневался, похоже один Мудрик в это не верил и продолжал шиковать, что очередной раз доказывает его низкий интеллект и прирождённый долбоебизм. Продавай свою БМВ Мишаня и отдавай долги, один фиг прав лишили, скоро с Милей по Киеву шастать будешь, он тебя научит кутить на минималках
Ответить
+4
Maks23
Его уже вопросы к шевченко...
Ответить
0
u6464u
схоже сага розтягнеться на чотири роки, як помині чиста підстава.
Ответить
-1
