Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
В свою очередь «Челси» провел внутреннюю проверку и собрал доказательную базу, подтверждающую, что украинец употребил допинг за пределами клуба.
Лондонцы хотят компенсировать сумму, которая была потрачена на трансфер украинца. Лондонцы готовят судебные иски как против самого украинца, так и против УАФ, где Мудрик мог получить запрещенные препараты.
