Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

В свою очередь «Челси» провел внутреннюю проверку и собрал доказательную базу, подтверждающую, что украинец употребил допинг за пределами клуба.

Лондонцы хотят компенсировать сумму, которая была потрачена на трансфер украинца. Лондонцы готовят судебные иски как против самого украинца, так и против УАФ, где Мудрик мог получить запрещенные препараты.