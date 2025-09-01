Ванат станет 16-м украинским игроком, который сыграет в Ла Лиге

Украинский нападающий Владислав Ванат официально стал игроком «Жироны». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Бывший нападающий киевского «Динамо» станет 16-м украинским игроком, который сыграет в Ла Лиге. На данный момент рекордсменом среди украинцев по количеству сыгранных матчей в испанском чемпионате является другой нападающий «Жироны» – Виктор Цыганков (78).

Лидером по количеству голов является Артем Довбик (24), который выступал в Ла Лиге именно в составе каталонского клуба.

В нынешнем сезоне испанский чемпионат насчитывает 4 украинца: Андрей Лунин, Цыганков, Крапивцов и Ванат.

Список украинцев, которые играли в Ла Лиге