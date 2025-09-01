Ванат станет 16-м украинским игроком, который сыграет в Ла Лиге
«Жирона» официально объявила о трансфере нападающего
Украинский нападающий Владислав Ванат официально стал игроком «Жироны». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
Бывший нападающий киевского «Динамо» станет 16-м украинским игроком, который сыграет в Ла Лиге. На данный момент рекордсменом среди украинцев по количеству сыгранных матчей в испанском чемпионате является другой нападающий «Жироны» – Виктор Цыганков (78).
Лидером по количеству голов является Артем Довбик (24), который выступал в Ла Лиге именно в составе каталонского клуба.
В нынешнем сезоне испанский чемпионат насчитывает 4 украинца: Андрей Лунин, Цыганков, Крапивцов и Ванат.
Список украинцев, которые играли в Ла Лиге
- Василий Рац (Эспаньол) – 11 матчей
- Сергей Погодин (Мерида) – 3 матча
- Дмитрий Чигринский (Барселона) – 12 матчей
- Александр Яковенко (Малага) – 9 матчей
- Евгений Коноплянка (Севилья) – 32 матча
- Роман Зозуля (Бетис) – 6 матчей
- Артем Кравец (Гранада) – 26 матчей
- Денис Бойко (Малага) – 3 матча
- Максим Коваль (Депортиво) – 2 матча
- Андрей Лунин (Леганес, Реал Мадрид) – 42 матча
- Василий Кравец (Леганес) – 6 матчей
- Виктор Цыганков (Жирона) – 78 матчей
- Артем Довбик (Жирона) – 36 матчей
- Роман Яремчук (Валенсия) – 25 матчей
- Владислав Крапивцов (Жирона) – 4 матча
