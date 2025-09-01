Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ванат станет 16-м украинским игроком, который сыграет в Ла Лиге
Испания
01 сентября 2025, 17:33 | Обновлено 01 сентября 2025, 17:45
Ванат станет 16-м украинским игроком, который сыграет в Ла Лиге

«Жирона» официально объявила о трансфере нападающего

Ванат станет 16-м украинским игроком, который сыграет в Ла Лиге
ФК Жирона. Владислав Ванат

Украинский нападающий Владислав Ванат официально стал игроком «Жироны». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Бывший нападающий киевского «Динамо» станет 16-м украинским игроком, который сыграет в Ла Лиге. На данный момент рекордсменом среди украинцев по количеству сыгранных матчей в испанском чемпионате является другой нападающий «Жироны» – Виктор Цыганков (78).

Лидером по количеству голов является Артем Довбик (24), который выступал в Ла Лиге именно в составе каталонского клуба.

В нынешнем сезоне испанский чемпионат насчитывает 4 украинца: Андрей Лунин, Цыганков, Крапивцов и Ванат.

Список украинцев, которые играли в Ла Лиге

  • Василий Рац (Эспаньол) – 11 матчей
  • Сергей Погодин (Мерида) – 3 матча
  • Дмитрий Чигринский (Барселона) – 12 матчей
  • Александр Яковенко (Малага) – 9 матчей
  • Евгений Коноплянка (Севилья) – 32 матча
  • Роман Зозуля (Бетис) – 6 матчей
  • Артем Кравец (Гранада) – 26 матчей
  • Денис Бойко (Малага) – 3 матча
  • Максим Коваль (Депортиво) – 2 матча
  • Андрей Лунин (Леганес, Реал Мадрид) – 42 матча
  • Василий Кравец (Леганес) – 6 матчей
  • Виктор Цыганков (Жирона) – 78 матчей
  • Артем Довбик (Жирона) – 36 матчей
  • Роман Яремчук (Валенсия) – 25 матчей
  • Владислав Крапивцов (Жирона) – 4 матча
Динамо Киев трансферы Жирона статистика Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Василий Рац Сергей Погодин Дмитрий Чигринский Александр Яковенко Евгений Коноплянка Роман Зозуля Артем Кравец Денис Бойко Максим Коваль (футболист) Андрей Лунин Василий Кравец Виктор Цыганков Артем Довбик Роман Яремчук Владислав Крапивцов
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
