Матвиенко отметил двойной капитанский юбилей
29-летний защитник провел 60-й матч в качестве капитана «Шахтера», в том числе 40-й – в УПЛ
Матч с «Александрией» (2:0) стал 60-м для 29-летнего защитника Николая Матвиенко в качестве капитана «Шахтера». Он стал седьмым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 40 раз Николай выводил оранжево-черных на поле в чемпионатах Украины, 16 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины.
Топ-11 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Дарио СРНА
|
238
|
26
|
9
|
93
|
366
|
2.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
139
|
22
|
3
|
35
|
199
|
3.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
78
|
3
|
1
|
25
|
107
|
4.
|
Сергей ПОПОВ
|
77
|
8
|
-
|
18
|
103
|
5.
|
Валерий КРИВЕНЦОВ
|
73
|
13
|
-
|
11
|
97
|
6.
|
ТАЙСОН
|
52
|
11
|
1
|
19
|
83
|
7.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
40
|
4
|
-
|
16
|
60
|
8.
|
Андрей ПЯТОВ
|
28
|
2
|
2
|
13
|
45
|
9.
|
Игорь ПЕТРОВ
|
32
|
5
|
-
|
4
|
41
|
10.
|
Евгений ДРАГУНОВ
|
32
|
8
|
-
|
-
|
40
|
|
Сергей КОВАЛЕВ
|
26
|
11
|
-
|
3
|
40
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
