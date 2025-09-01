Матвиенко отметил двойной капитанский юбилей

Матч с «Александрией» (2:0) стал 60-м для 29-летнего защитника Николая Матвиенко в качестве капитана «Шахтера». Он стал седьмым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 40 раз Николай выводил оранжево-черных на поле в чемпионатах Украины, 16 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины.

Топ-11 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости

Игрок ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Дарио СРНА 238 26 9 93 366 2. Анатолий ТИМОЩУК 139 22 3 35 199 3. Тарас СТЕПАНЕНКО 78 3 1 25 107 4. Сергей ПОПОВ 77 8 - 18 103 5. Валерий КРИВЕНЦОВ 73 13 - 11 97 6. ТАЙСОН 52 11 1 19 83 7. Николай МАТВИЕНКО 40 4 - 16 60 8. Андрей ПЯТОВ 28 2 2 13 45 9. Игорь ПЕТРОВ 32 5 - 4 41 10. Евгений ДРАГУНОВ 32 8 - - 40 Сергей КОВАЛЕВ 26 11 - 3 40

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.