Матвиенко отметил двойной капитанский юбилей
  4. Матвиенко отметил двойной капитанский юбилей
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 15:07 | Обновлено 01 сентября 2025, 15:13
Матвиенко отметил двойной капитанский юбилей

29-летний защитник провел 60-й матч в качестве капитана «Шахтера», в том числе 40-й – в УПЛ

Матвиенко отметил двойной капитанский юбилей
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Матч с «Александрией» (2:0) стал 60-м для 29-летнего защитника Николая Матвиенко в качестве капитана «Шахтера». Он стал седьмым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 40 раз Николай выводил оранжево-черных на поле в чемпионатах Украины, 16 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Дарио СРНА

238

26

9

93

366

2.

Анатолий ТИМОЩУК

139

22

3

35

199

3.

Тарас СТЕПАНЕНКО

78

3

1

25

107

4.

Сергей ПОПОВ

77

8

-

18

103

5.

Валерий КРИВЕНЦОВ

73

13

-

11

97

6.

ТАЙСОН

52

11

1

19

83

7.

Николай МАТВИЕНКО

40

4

-

16

60

8.

Андрей ПЯТОВ

28

2

2

13

45

9.

Игорь ПЕТРОВ

32

5

-

4

41

10.

Евгений ДРАГУНОВ

32

8

-

-

40

Сергей КОВАЛЕВ

26

11

-

3

40

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

цифры и факты Николай Матвиенко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
