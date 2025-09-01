Испания01 сентября 2025, 15:48 | Обновлено 01 сентября 2025, 15:54
2498
1
Стало известно, сколько получит Динамо за трансфер Ваната в Жирону
Владислав официально стал игроком каталонского клуба
01 сентября 2025, 15:48 | Обновлено 01 сентября 2025, 15:54
2498
1
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
По информации источника, «Жирона» заплатит за Владислава 20 миллионов евро. Эту сумму киевляне получат в несколько траншей.
Переход Владислава вошел в шестерку самых дорогих выходных трансферов киевлян, опередив переход Сергея Реброва в «Тоттенхэм» за 18 миллионов евро.
В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2025, 13:11 14
Нидерландский тренер успел провести во главе команды всего 3 игры
Футбол | 01 сентября 2025, 16:36 0
Владислав выбрал 19-й номер
Футбол | 01.09.2025, 07:45
Бокс | 01.09.2025, 01:34
Бокс | 01.09.2025, 03:23
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
та вже визначіться - суільки насправді... То писали що Жирона заплатила 20 лямів євриків як повну клаусулу, то в іншій інфі - що з Динамо домовились на 17 лямів плюс бонуси, твт - 20 лямів за два-три транші... Визначіться!
Популярные новости
31.08.2025, 01:09 6
31.08.2025, 09:01 2
01.09.2025, 04:19
01.09.2025, 07:11 2
31.08.2025, 19:44
31.08.2025, 00:17 59
31.08.2025, 00:07 6
31.08.2025, 09:06 7