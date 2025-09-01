Стало известно, сколько получит Динамо за трансфер Ваната в Жирону

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

По информации источника, «Жирона» заплатит за Владислава 20 миллионов евро. Эту сумму киевляне получат в несколько траншей.

Переход Владислава вошел в шестерку самых дорогих выходных трансферов киевлян, опередив переход Сергея Реброва в «Тоттенхэм» за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.