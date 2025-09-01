Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько получит Динамо за трансфер Ваната в Жирону
Испания
01 сентября 2025, 15:48 | Обновлено 01 сентября 2025, 15:54
2498
1

Стало известно, сколько получит Динамо за трансфер Ваната в Жирону

Владислав официально стал игроком каталонского клуба

01 сентября 2025, 15:48 | Обновлено 01 сентября 2025, 15:54
2498
1
Стало известно, сколько получит Динамо за трансфер Ваната в Жирону
ФК Динамо. Владислав Ванат

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

По информации источника, «Жирона» заплатит за Владислава 20 миллионов евро. Эту сумму киевляне получат в несколько траншей.

Переход Владислава вошел в шестерку самых дорогих выходных трансферов киевлян, опередив переход Сергея Реброва в «Тоттенхэм» за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

По теме:
ВИДЕО. Как игроки Динамо Ваната в Жирону провожали
УАФ поздравила Ваната с трансфером в испанскую Жирону из Динамо Киев
Переход Ваната стал вторым самым дорогим приобретением в истории Жироны
Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
Футбол | 01 сентября 2025, 13:11 14
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы

Нидерландский тренер успел провести во главе команды всего 3 игры

Стало известно, под каким номером Ванат будет выступать за Жирону
Футбол | 01 сентября 2025, 16:36 0
Стало известно, под каким номером Ванат будет выступать за Жирону
Стало известно, под каким номером Ванат будет выступать за Жирону

Владислав выбрал 19-й номер

Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01.09.2025, 07:45
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Бокс | 01.09.2025, 01:34
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Бокс | 01.09.2025, 03:23
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
та вже визначіться - суільки насправді... То писали що Жирона заплатила 20 лямів євриків як повну клаусулу, то в іншій інфі - що з Динамо домовились на 17 лямів плюс бонуси, твт - 20 лямів за два-три транші... Визначіться!
Ответить
0
Популярные новости
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19
Бокс
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 2
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
31.08.2025, 00:17 59
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем