Очередная аренда. МЮ отпустил 85-миллионного игрока в другой клуб АПЛ

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо вскоре перейдет в «Астон Виллу», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний футболист, за которого «красные дьяволы» в свое время заплатили 85 миллионов евро, сменит клуб на правах аренды.

В сезоне 2024/25 Джейдон Санчо на правах аренды провел 41 матч за лондонский «Челси», отличившись 5 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер Сенне Ламменса.