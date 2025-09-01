Очередная аренда. МЮ отпустил 85-миллионного игрока в другой клуб АПЛ
Джейдон Санчо перейдет в «Астон Виллу»
Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо вскоре перейдет в «Астон Виллу», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 25-летний футболист, за которого «красные дьяволы» в свое время заплатили 85 миллионов евро, сменит клуб на правах аренды.
В сезоне 2024/25 Джейдон Санчо на правах аренды провел 41 матч за лондонский «Челси», отличившись 5 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Ранее «Манчестер Юнайтед» оформил трансфер Сенне Ламменса.
🚨🟣🔵 BREAKING: Jadon Sancho to Aston Villa, here we go! Deal in place on initial loan from Manchester United.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Green light from United and deal being sealed with formal steps to follow next.
Sancho will join #AVFC. 🏴 pic.twitter.com/F9C8xM50lL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После пропущенного гола вместо Михайленко вышел Бражко
Майрис советует Александру выйти на ринг против Опетаи