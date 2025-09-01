Лион минимально переиграл над Марселем, Монако забил на последних минутах
Во Франции сыграны матчи третьего тура
31 августа прошли матчи третьего тура французской Лиги 1.
«Монако» дома вырвал победу на последних минутах в матче против «Страсбурга». Казалось, что хозяева поля должны выиграть спокойно, ведь до 73-й минуты команда спокойно вела 2:0. Далее игроки «Монако» сами пропустили два мяча за три минуты, и уже при счете 2:2 снова взяли верх над соперником.
В итоге победу вырвали на шестой добавленной арбитром минуте.
«Лион» благодаря автоголу сумел обыграть «Марсель» - 1:0.
Также в этот день «Анже» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), «ПСЖ» победил «Мец» (3:2), а «Гавр» разобрался с «Ниццей» (3:1).
Лига 1. 3-й тур. 31 августа
Анже – Ренн – 1:1
Голы: Питер, 51 – Леполь, 21
Париж – Мец – 3:2
Голы: Кебаль, 45+3 (пенальти), 52, Саймон, 67, – Сане, 22, Траоре, 54
Монако – Страсбург – 3:2
Голы: Аклиуш, 6, Балогун, 48, Минамино, 90+6, – Баква, 73, Паничелли, 76 (пенальти)
Гавр – Ницца – 3:1
Голи: Дукуре, 13, Ндиає, 61, Сумаре, 90+5, – Пепра, 52
Лион – Марсель – 1:0
Гол: Балерди, 87 (автогол)
События матча
