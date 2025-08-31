Педриньо стал автором 20-го гола среди бразильцев Шахтера в сезоне

В матче четвертого тура УПЛ «Шахтер» победил «Александрию» со счетом 2:0.

Голами в составе «горняков» отметились Артем Бондаренко и Педриньо.

Гол Педриньо стал уже 20-м, забитым бразильцами «Шахтера» в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (20)