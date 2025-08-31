Украина. Премьер лига31 августа 2025, 22:15 |
Педриньо стал автором 20-го гола среди бразильцев Шахтера в сезоне
Какие игроки забивали за «горняков» и в каких турнирах?
31 августа 2025, 22:15 |
В матче четвертого тура УПЛ «Шахтер» победил «Александрию» со счетом 2:0.
Голами в составе «горняков» отметились Артем Бондаренко и Педриньо.
Гол Педриньо стал уже 20-м, забитым бразильцами «Шахтера» в нынешнем сезоне во всех турнирах.
Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (20)
- 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
- 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 2 – Педриньо (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 1 – Эгиналду (Лига Европы)
- 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
