Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Педриньо стал автором 20-го гола среди бразильцев Шахтера в сезоне
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 22:15 |
101
0

Педриньо стал автором 20-го гола среди бразильцев Шахтера в сезоне

Какие игроки забивали за «горняков» и в каких турнирах?

31 августа 2025, 22:15 |
101
0
Педриньо стал автором 20-го гола среди бразильцев Шахтера в сезоне
ФК Шахтер

В матче четвертого тура УПЛ «Шахтер» победил «Александрию» со счетом 2:0.

Голами в составе «горняков» отметились Артем Бондаренко и Педриньо.

Гол Педриньо стал уже 20-м, забитым бразильцами «Шахтера» в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (20)

  • 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
  • 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 2 – Педриньо (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 1 – Эгиналду (Лига Европы)
  • 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
По теме:
Первая реакция Судакова на трансфер в Бенфику. Видео опубликовала жена
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Неудачный старт. Полесье не завоевало ни одной победы в последних 6 матчах
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия статистика Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Артем Бондаренко Кевин (Шахтер) Кауан Элиас Алиссон Сантана Невертон Эгиналду Винисиус Тобиас
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари
Авто/мото | 31 августа 2025, 17:59 9
Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари
Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари

Неожиданные проблемы на болиде Ландо Норриса

Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Футбол | 31 августа 2025, 09:01 2
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает

Украинец хочет играть за «Милан»

ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31.08.2025, 00:17
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Защитник Кудровки пояснил разрыв контракта с клубом. Его забирали в ТЦК
Футбол | 31.08.2025, 22:33
Защитник Кудровки пояснил разрыв контракта с клубом. Его забирали в ТЦК
Защитник Кудровки пояснил разрыв контракта с клубом. Его забирали в ТЦК
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Теннис | 31.08.2025, 09:06
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 3
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем