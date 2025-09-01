Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 22:48 | Обновлено 01 сентября 2025, 23:21
Георгий официально сменил клуб

ФК Бенфика. Георгий Судаков

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков официально стал игроком лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила примерно 27 миллионов евро.

Официальный аккаунт донецкого «Шахтера» в Инстаграме прокомментировал подписание Судакова «Бенфикой», обратившись к лиссабонскому клубу.

«Берегите его», – говорится в сообщении донецкого «Шахтера».

Переход украинского хавбека в ряды «орлов» вошел в список самых дорогих продаж в истории «Шахтера», а также в рейтинг самых дорогих трансферов украинского футбола.

Бенфика трансферы Шахтер Донецк сборная Украины по футболу чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков
Дмитрий Олейник Источник: ФК Бенфика
