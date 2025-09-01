Украина. Премьер лига01 сентября 2025, 22:48 | Обновлено 01 сентября 2025, 23:21
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Георгий официально сменил клуб
23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков официально стал игроком лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила примерно 27 миллионов евро.
Официальный аккаунт донецкого «Шахтера» в Инстаграме прокомментировал подписание Судакова «Бенфикой», обратившись к лиссабонскому клубу.
«Берегите его», – говорится в сообщении донецкого «Шахтера».
Переход украинского хавбека в ряды «орлов» вошел в список самых дорогих продаж в истории «Шахтера», а также в рейтинг самых дорогих трансферов украинского футбола.
