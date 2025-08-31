Победный гол Собослаи с xG 0.03. Статистика матча Ливерпуль – Арсенал
Цифры указывают на равную борьбу, однако Доминик был другого мнения по этому поводу.
«Ливерпуль» дома минимально обыграл лондонский «Арсенал» при равной борьбе на поле.
31 августа на «Энфилде» состоялась игра 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче, который стал победным, забил хавбек Доминик Собослаи прямым ударом со штрафного. Показатель xG забитого мяча венгра составил 0,03.
Статистика
Ливерпуль – Арсенал
- Владение мячом: 53% – 47%
- Ожидаемые голы (xG): 0.45 – 0.55
- Удары по воротам: 9 – 11
- Удары в створ ворот: 3 – 1
- Сейвы: 1 – 2
- Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.75 – -0.62
- Угловые: 3 – 8
- Фолы: 7 – 10
- Передачи: 433 – 373
- Точные передачи: 367 – 305
- Отборы мяча: 11 – 14
- Штрафные удары: 10 – 7
- Офсайды: 1 – 0
- Желтые карточки: 2 – 2
На данный момент «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Арсенал» оказался на третьем месте.
