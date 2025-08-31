Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Победный гол Собослаи с xG 0.03. Статистика матча Ливерпуль – Арсенал
Англия
31 августа 2025, 20:44 | Обновлено 31 августа 2025, 20:55
Победный гол Собослаи с xG 0.03. Статистика матча Ливерпуль – Арсенал

Цифры указывают на равную борьбу, однако Доминик был другого мнения по этому поводу.

Победный гол Собослаи с xG 0.03. Статистика матча Ливерпуль – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» дома минимально обыграл лондонский «Арсенал» при равной борьбе на поле.

31 августа на «Энфилде» состоялась игра 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче, который стал победным, забил хавбек Доминик Собослаи прямым ударом со штрафного. Показатель xG забитого мяча венгра составил 0,03.

Статистика

Ливерпуль – Арсенал

  • Владение мячом: 53% – 47%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.45 – 0.55
  • Удары по воротам: 9 – 11
  • Удары в створ ворот: 3 – 1
  • Сейвы: 1 – 2
  • Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.75 – -0.62
  • Угловые: 3 – 8
  • Фолы: 7 – 10
  • Передачи: 433 – 373
  • Точные передачи: 367 – 305
  • Отборы мяча: 11 – 14
  • Штрафные удары: 10 – 7
  • Офсайды: 1 – 0
  • Желтые карточки: 2 – 2

На данный момент «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Арсенал» оказался на третьем месте.

Доминик Собослаи
