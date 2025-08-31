Победный гол Собослаи с xG 0.03. Статистика матча Ливерпуль – Арсенал

«Ливерпуль» дома минимально обыграл лондонский «Арсенал» при равной борьбе на поле.

31 августа на «Энфилде» состоялась игра 3-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол в матче, который стал победным, забил хавбек Доминик Собослаи прямым ударом со штрафного. Показатель xG забитого мяча венгра составил 0,03.

Статистика

Ливерпуль – Арсенал

Владение мячом: 53% – 47%

Ожидаемые голы (xG): 0.45 – 0.55

Удары по воротам: 9 – 11

Удары в створ ворот: 3 – 1

Сейвы: 1 – 2

Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.75 – -0.62

Угловые: 3 – 8

Фолы: 7 – 10

Передачи: 433 – 373

Точные передачи: 367 – 305

Отборы мяча: 11 – 14

Штрафные удары: 10 – 7

Офсайды: 1 – 0

Желтые карточки: 2 – 2

На данный момент «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Арсенал» оказался на третьем месте.