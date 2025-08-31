ВОЛОШИН: «Я просто проткнул, чтобы забить гол. Счет мог быть и большим»

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин поделился эмоциями в эфире УПЛ ТВ после победного матча с «Полисся» (4:1) в рамках 4-го тура УПЛ.

– Ты сегодня выглядел максимально воодушевленным. Есть какая-то причина?

– Да нет. Наверное, наконец-то вернулись домой, поэтому вот так (улыбается).

– Сегодня были и результативные передачи, и гол забил. Когда забивал, отдавал передачу или бил по воротам?

– Нет, я просто проткнул, чтобы забить гол. Также видел, что Герреро мог зацепить. Так получилось, что забил.

– Сегодня, в принципе, «Динамо» максимально просто создавали голевые моменты…

– Мне кажется, максимально разобрали «Полисся» и могли забивать еще больше.

– Сначала заработал пенальти, потом забил, еще и поперечину попал…

– Да, это, как говорят, поймал кураж. Если ты уверен в себе, с каждым моментом становишься все лучше и лучше.

– Кроме первого матча, «Динамо» обыграло соперников на старте сезона в УПЛ с разгромным счетом. В еврокубках так много не получается забивать. Тут больше про уровень соперников или про настрой вашей команды?

– Честно говоря, не знаю. Мы настраиваемся так же на еврокубки, как и на УПЛ. Просто в УПЛ удается это делать, а в еврокубках – не всегда.

– Возможно, воодушевил также и вызов в сборную?

– Это точно (улыбается).

– Какие мысли перед поездкой в национальную команду?

– Только лучшие.

– Но сейчас старт против очень серьезного соперника – сборной Франции. Что сейчас можете сказать об этом оппоненте?

– Да что тут можно сказать? Все все знают. Это очень качественная сборная, там играет много звезд. Будем делать все возможное для победы.