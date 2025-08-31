КАРАВАЕВ: «У Динамо другой результат, кроме победы, не принимается»

Футболист «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победный матч 4-го тура УПЛ против «Полисся» (4:1) в эфире Football Hub.

– Перед матчем говорили о том, что обе команды приехали примерно в одно и то же время в Украину – то есть физическая нагрузка за эти два месяца должна была быть примерно одинаковой для обеих команд, но сегодня результат 4:1 в вашу пользу. Сегодня вас физически хватило больше?

– Получается, что да. Возможно, более подготовленные, больше привыкли к такому ритму, но всё равно видно, что очень тяжело, это выматывает. Но другого выхода нет. Нужно выходить, выигрывать, чтобы бороться за первое место, конечно. У «Динамо» другой результат, кроме победы, не принимается.

– Сегодня «Динамо» очень эффективно использовало контратаки. Это был план на игру? Отдать инициативу «Полиссю» и через Волошина и Гереро раскрывать свободное пространство, или так сложились обстоятельства по ходу матча?

– Не скажу, что это план на матч, но мы понимаем, мы знаем каждого игрока, у кого какие сильные качества. И мы знаем, что Назик может выбежать в контратаку, если есть свободные зоны, и Кабаєв так же. Поэтому по игре видели, что если есть свободные зоны и видишь контратаки, нужно отбирать мяч и быстро думать, чтобы выбегать вперед.

– Согласны ли вы с тем, что «Полисся» в первые минуты выглядело действительно достойно, а затем их первый пропущенный мяч после собственной ошибки как-то морально приглушил, а вы дожали и в первом тайме удалось сделать результат?

– Я скажу, что команда «Полисся» сейчас под руководством Руслана Петровича выглядит очень сильной, очень организованной. Мы это разбирали, все смотрели матчи, в том числе в Лиге конференций. Поэтому было очень непросто, и они сначала показали свою силу. Потом не знаю, что произошло, но за себя скажу – мы начали играть в свою игру, не опустили руки после пропущенного гола, быстро среагировали, понимая, что нужно забить минимум два. Поэтому мы делали то, что умеем, и получилось, что забили три ещё до перерыва. Это очень-очень хорошо для нас, а для команды соперника, конечно, негативно.

– И ещё вопрос по жеребьёвке в еврокубках. Все говорят, что если брать даже коэффициенты и все расчёты, то «Динамо» не повезло с соперниками. Могли бы быть команды слабее, как минимум на бумаге и по именам, не будем сейчас говорить о составах. Ваши первые впечатления после того, как увидели результаты жеребьёвки?

– Очень хорошие команды, есть даже очень сильные. Поэтому будет интересно ещё раз себя проверить. Знаем, понимаем, как тяжело будет против таких соперников. Но если мы хотим постоянно играть в еврокубках и показывать результаты, чтобы наш чемпионат прогрессировал, то именно с такими соперниками должны себя сравнивать. Какой уже есть жеребь, выбирать мы не можем.