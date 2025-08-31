Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владимир КОВАЛЮК: «Было много индивидуальных ошибок в простых ситуациях»
Украина. Первая лига
31 августа 2025, 16:06 |
Владимир КОВАЛЮК: «Было много индивидуальных ошибок в простых ситуациях»

Главный тренер НК «Пробой» подвел итого матча с «Металлистом»

Владимир КОВАЛЮК: «Было много индивидуальных ошибок в простых ситуациях»
Владимир Ковалюк

В матче четвертого тура Первой лиги «Пробой» в Ужгороде сыграл вничью 1:1 с «Металлистом». Результат поединка прокомментировал наставник «Пробоя» Владимир Ковалюк.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить Вооруженные силы Украины, что матч состоялся. Команда "Металлист", молодая команда, мы ее изучали. Честно говоря, игрой недоволен, некоторыми действиями наших футболистов недоволен, потому что мы выигрывали 1:0. Еще в раздевалке я сказал, что давайте сыграем. Главное, чтобы из стандартов не упустить. Так получилось, что пропустили, не доиграли момент. Потом хотели спасать игру, бежать вперед. Были моменты, которые можно было забить. Ну что-то не хватило. И, вероятно, такая боевая ничья. Хотя мы хотели победить и имели все шансы на победу.

Доволен ли стартовым отрезком чемпионата? Ну, всегда тренер ждет лучшего. Мы настраиваемся на каждую игру, каждую победу. Где-то у нас что-то выходит, что-то не выходит. Мы играли сейчас на Кубок с командой Премьер-лиги, ЛНЗ, и довольно неплохо себя показали. У нас всегда команда носит характер. Сегодня того характера, который был, где-то не хватало. И таков результат. Будем разбираться с ребятами, потому что они начали не тот футбол играть, который мы играем всегда. И началось много таких индивидуальных ошибок в простых ситуациях, где можно мяч отдать своему партнеру, а они старались быстрее отыграться. Не было предводителя, какого-нибудь лидера на футбольном поле», – Владимир Ковалюк.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Пробой Городенка Владимир Ковалюк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии
