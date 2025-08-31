Форвард присоединился к «Ноттингем Форест» зимой 2024 года, однако закрепиться в основном составе у него не получилось. Эммануэль провёл за клуб 25 матчей (два гола и три ассиста), дважды покидая команду в аренду.
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Зари досрочно покинул клуб АПЛ
Эммануэль Деннис перешел в статус свободного агента
Английский клуб «Ноттингем Форест» официально прекратил сотрудничество с 27-летним нигерийским форвардом Эммануэлем Деннисом.
На официальном сайте клуба указано, что футболист досрочно покинул команду по обоюдному согласию сторон.
Деннис известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за луганскую «Зарю» в сезоне 2016/17. За украинский клуб нападающий провёл 26 матчей, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу.
Nottingham Forest can confirm that Emmanuel Dennis has left the Club following the mutual termination of his contract.— Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2025
We wish Emmanuel well for the future. pic.twitter.com/KcrYM2ccgI
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий стал игроком «Бенфики»
Марта в трех сетах виграла у Диан Парри в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке