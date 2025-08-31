Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Зари досрочно покинул клуб АПЛ
Англия
31 августа 2025, 14:48 | Обновлено 31 августа 2025, 14:52
Эммануэль Деннис перешел в статус свободного агента

31 августа 2025, 14:48 | Обновлено 31 августа 2025, 14:52
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Деннис

Английский клуб «Ноттингем Форест» официально прекратил сотрудничество с 27-летним нигерийским форвардом Эммануэлем Деннисом.

На официальном сайте клуба указано, что футболист досрочно покинул команду по обоюдному согласию сторон.

Форвард присоединился к «Ноттингем Форест» зимой 2024 года, однако закрепиться в основном составе у него не получилось. Эммануэль провёл за клуб 25 матчей (два гола и три ассиста), дважды покидая команду в аренду.

Деннис известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за луганскую «Зарю» в сезоне 2016/17. За украинский клуб нападающий провёл 26 матчей, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу.

Эммануэль Деннис Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Английская Премьер-лига расторжение контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Ноттингем Форест
