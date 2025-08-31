Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СУДАКОВ: «Я общался с Трубиным каждый день. Он большой профессионал»
Португалия
31 августа 2025, 10:32 | Обновлено 31 августа 2025, 10:49
СУДАКОВ: «Я общался с Трубиным каждый день. Он большой профессионал»

Экс-футболисты Шахтера будут снова играть вместе в Бенфике

СУДАКОВ: «Я общался с Трубиным каждый день. Он большой профессионал»
Instagram. Георгий Судаков

Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

В первом интервью 22-летний новичок клуба рассказал о дружбе с голкипером «орлов» Анатолием Трубиным:

«Здесь играет мой близкий друг Анатолий Трубин. Я разговаривал с Трубиным каждый день.

Анатолий Трубин очень счастлив здесь, он большой профессионал, рассказал мне об этом клубе и о лиге, очень хороший чемпионат. Мы можем расти вместе.

Я очень рад быть здесь и, прежде всего, хочу расти каждый день с этой командой, этим клубом и этим тренером».

Николай Степанов Источник: ФК Бенфика
Комментарии
