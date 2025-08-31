СУДАКОВ: «Я общался с Трубиным каждый день. Он большой профессионал»
Экс-футболисты Шахтера будут снова играть вместе в Бенфике
Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».
В первом интервью 22-летний новичок клуба рассказал о дружбе с голкипером «орлов» Анатолием Трубиным:
«Здесь играет мой близкий друг Анатолий Трубин. Я разговаривал с Трубиным каждый день.
Анатолий Трубин очень счастлив здесь, он большой профессионал, рассказал мне об этом клубе и о лиге, очень хороший чемпионат. Мы можем расти вместе.
Я очень рад быть здесь и, прежде всего, хочу расти каждый день с этой командой, этим клубом и этим тренером».
First interview pic.twitter.com/5EV9J0FmCS— Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) August 31, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кто из представителей Украины играл ранее в составе «орлов»?
Украинец хочет играть за «Милан»