Полузащитник Буковины рассказал о победе над Викторией

Программа 4 тура в Первой лиге началась поединком в Черновцах, где «Буковина» одержала верх над «Викторией» – 2:0, набрала 8 очков и поднялась на третье место в таблице.

Закрепил победу хозяев Виталий Дахновский, который эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «Буковине» склонить чашу весов на свою сторону:

«Мы уже начали привыкать к тому, что все соперники играют с нами вторым номером. Поэтому в каждом матче приходится искать бреши в плотных оборонительных редутах соперника.

Не стал исключением и сегодняшний поединок. Едва сами не создали себе проблемы, потому что если бы реализовали еще до перерыва все голевые моменты, то можно было бы смело снимать с повестки дня вопрос о победителе. К сожалению, промахивались с выгодных позиций, да и вратарь «Виктории» был на высоте.

Все же, под занавес поединка наше желание взять верх и лучшая подготовка сказались. Возможно, мы были свежее гостей потому, что у «Буковины» длинная скамейка запасных и главный тренер Сергей Шищенко имеет возможность проводить ротацию в составе.

Конечно, радует, что мы снова победили, что я забил во втором матче подряд и это позволило закрепиться в лидирующей группе. Сейчас главное не сбавлять темп, ведь сентябрь будет богат на интересные события, в частности, с «Карпатами» будем выяснять отношения в Кубке Украины. Черновцы уже в ожидании этого противостояния».