Трансфер Вольтемаде стал третьим самым дорогим среди немецких игроков
Нападающий присоединился к составу «Ньюкасла»
Очередной громкий трансфер состоялся в АПЛ.
«Ньюкасл» приобрел у «Штутгарта» 23-летнего немецкого нападающего Ника Вольтемаде. Сумма трансфера составила 85 млн евро.
Переход Ника Вольтемаде стал третьим самым дорогим среди немецких футболистов в истории.
Рекордсменом среди немцев является Флориан Вирц, за которого «Ливерпуль» заплатил этим летом 125 млн евро.
Самые дорогие переходы немецких футболистов в истории
- 125 млн евро – Флориан Вирц (2025/26, из Байера в Ливерпуль)
- 100 млн евро – Кай Хаверц (2020/21, из Байера в Челси)
- 85 млн евро – Ник Вольтемаде (2025/26, из Штутгарта в Ньюкасл)
- 75 млн евро – Кай Хаверц (2023/24, из Челси в Арсенал)
- 53 млн евро – Тимо Вернер (2020/21, из РБ Лейпциг в Челси)
- 52 млн евро – Лерой Сане (2016/17, из Шальке в Манчестер Сити)
- 49 млн евро – Лерой Сане (2020/21, из Манчестер Сити в Баварию)
- 47 млн евро – Месут Озил (2013/14, из Реала в Арсенал)
- 43 млн евро – Юлиан Дракслер (2015/16, из Шальке в Вольфсбург)
- 41 млн евро – Шкодран Мустафи (2016/17, из Валенсии в Арсенал)
Es ist offiziell: Newcastle United macht Nick Woltemade zum drittteuersten deutschen Fußballer der Historie! 💸💸💸 pic.twitter.com/K7GEfCf9nM— Transfermarkt (@Transfermarkt) August 30, 2025
