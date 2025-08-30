Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
30 августа 2025, 14:42
Трансфер Вольтемаде стал третьим самым дорогим среди немецких игроков

Нападающий присоединился к составу «Ньюкасла»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Вольтемаде

Очередной громкий трансфер состоялся в АПЛ.

«Ньюкасл» приобрел у «Штутгарта» 23-летнего немецкого нападающего Ника Вольтемаде. Сумма трансфера составила 85 млн евро.

Переход Ника Вольтемаде стал третьим самым дорогим среди немецких футболистов в истории.

Рекордсменом среди немцев является Флориан Вирц, за которого «Ливерпуль» заплатил этим летом 125 млн евро.

Самые дорогие переходы немецких футболистов в истории

  1. 125 млн евро – Флориан Вирц (2025/26, из Байера в Ливерпуль)
  2. 100 млн евро – Кай Хаверц (2020/21, из Байера в Челси)
  3. 85 млн евро – Ник Вольтемаде (2025/26, из Штутгарта в Ньюкасл)
  4. 75 млн евро – Кай Хаверц (2023/24, из Челси в Арсенал)
  5. 53 млн евро – Тимо Вернер (2020/21, из РБ Лейпциг в Челси)
  6. 52 млн евро – Лерой Сане (2016/17, из Шальке в Манчестер Сити)
  7. 49 млн евро – Лерой Сане (2020/21, из Манчестер Сити в Баварию)
  8. 47 млн евро – Месут Озил (2013/14, из Реала в Арсенал)
  9. 43 млн евро – Юлиан Дракслер (2015/16, из Шальке в Вольфсбург)
  10. 41 млн евро – Шкодран Мустафи (2016/17, из Валенсии в Арсенал)
По теме:
Челси занимает первое место по сумме проданных игроков этим летом
Объявлено расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал звезду Бундеслиги за 85 миллионов евро
