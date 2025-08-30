ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место для Ваната. Жирона продала форварда
Миовски перешел в Рейнджерс
Клуб Ла Лиги Жирона объявил о продаже форварда Бояна Миовски в состав шотландского Рейнджерс. Игрок подписал контракт на четыре года.
Миовски из Абердина перешел в Жирону, где должен был заменить Артема Довбика, но со своей задачей не справился. Трансфер оценивается в три миллиона фунтов.
Жирона за последние дни оформила переходы Ладислава Крейчи и Миовски, готовясь объявить о подписании Владислава Ваната.
💙 Welcome to Rangers, Bojan Miovski.— Rangers Football Club (@RangersFC) August 30, 2025
✍️ We are delighted to announce the signing of Bojan Miovski from La Liga side @GironaFC
The striker has signed a four-year deal with the club and becomes the 11th signing of the summer transfer window.
