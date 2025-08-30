Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место для Ваната. Жирона продала форварда
Испания
30 августа 2025, 15:45 | Обновлено 30 августа 2025, 16:26
Миовски перешел в Рейнджерс

ФК Жирона

Клуб Ла Лиги Жирона объявил о продаже форварда Бояна Миовски в состав шотландского Рейнджерс. Игрок подписал контракт на четыре года.

Миовски из Абердина перешел в Жирону, где должен был заменить Артема Довбика, но со своей задачей не справился. Трансфер оценивается в три миллиона фунтов.

Жирона за последние дни оформила переходы Ладислава Крейчи и Миовски, готовясь объявить о подписании Владислава Ваната.

Боян Миовски Жирона Глазго Рейнджерс трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
