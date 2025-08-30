Коул Палмер – вне заявки сборной Англии. Насколько серьезно повреждение?
Дмитрий Бабелюк считает, что хавбеку дали время на восстановление
Хавбек Челси Коул Палмер оказался вне заявки сборной Англии из-за травмы паха.
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил, насколько серьезно повреждение:
«Приятно видеть, как медицинский штаб сборной может адекватно коммуницировать с клубом, чтобы найти лучшее решение для здоровья игрока. Коул Палмер остался вне заявки сборной Англии на матчи отбора к ЧМ-2026.
Известно, что англичанин сошёл на разминке перед последней игрой за Челси. И хоть обследование не выявило ничего критического, но, очевидно, было принято совместное решение дать Коулу восстановиться. Он использует паузу на матчи сборных для качественного восстановления.
С одной стороны – в Англии такой ростер игроков, что они могут себе позволить дать отдых лидерам, а с другой стороны – это показывает, как на высшем уровне коммуницируют медицинские и тренерские штабы, чтобы выбрать лучшее решение для здоровья игрока. Нашим врачам, тренерам и управленцам на заметку».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы
Олег Кузнецов высказался об игре лидеров киевлян