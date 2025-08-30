Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ворскла – Гинтра. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
30 августа 2025, 13:41 | Обновлено 30 августа 2025, 13:43
Ворскла – Гинтра. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 30 августа в 18:00 матч квалификации женской Лиги чемпионов

Ворскла – Гинтра. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
ФК Ворскла

Женская команда Ворскла из Полтавы продолжает свой путь в женской Лиге чемпионов 2025/26.

В финале мини-турнира квалификации Q2 играют Ворскла и литовский клуб Гинтра. Решающий матч запланирован на 30 августа в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мини-турнир принимает литовский город Шауляй, которое представляет Гинтра.

В полуфинале мини-турнира подопечные Ии Андрущак разгромили грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0), а Гинтра обыграла румынский Фарул (2:1).

В матче за третье место квартета встречаются Гурия (Грузия) и Фарул (Румыния).

Победитель мини-турнира выйдет в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).

Квалификация женской Лиги чемпионов. Сетка мини-турнира

Ворскла – Гинтра. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE

Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Ия Андрущак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
