Ворскла – Гинтра. Квалификация женской ЛЧ. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 30 августа в 18:00 матч квалификации женской Лиги чемпионов
Женская команда Ворскла из Полтавы продолжает свой путь в женской Лиге чемпионов 2025/26.
В финале мини-турнира квалификации Q2 играют Ворскла и литовский клуб Гинтра. Решающий матч запланирован на 30 августа в 18:00.
Мини-турнир принимает литовский город Шауляй, которое представляет Гинтра.
В полуфинале мини-турнира подопечные Ии Андрущак разгромили грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0), а Гинтра обыграла румынский Фарул (2:1).
В матче за третье место квартета встречаются Гурия (Грузия) и Фарул (Румыния).
Победитель мини-турнира выйдет в следующий этап Лиги чемпионов, а команды, занявшие 2-е и 3-е места, перейдут в Кубок Европы (второй по силе евротурнир).
Квалификация женской Лиги чемпионов. Сетка мини-турнира
