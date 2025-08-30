Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  НОК Украины и Минспорта просят отстранить рф от ЧМ по стрельбе из лука
30 августа 2025, 05:45 | Обновлено 30 августа 2025, 07:00
НОК Украины и Минспорта просят отстранить рф от ЧМ по стрельбе из лука

Чемпионат мира пройдет в сентябре в Южной Корее

World Archery

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Украинская федерация стрельбы из лука обратились к президентке МОК Кирсти Ковентри и президенту Международной федерации стрельбы из лука Угуру Эрденеру.

Отправлено требование пересмотреть решение о допуске россиянки светланы гомбоевой к чемпионату мира по стрельбе из лука, который пройдет 5–12 сентября 2025 года в Кванджу (Южная Корея).

В 2022 году гомбоева незаконно посетила временно оккупированный Крым. В 2023 году приняла участие в пропагандистском мероприятии в Алуште, организованном для спортсменов с оккупированных территорий Донецка, Луганска и Крыма. светлана гомбоева является спортсменкой цска, что прямо противоречит рекомендациям МОК от 28 марта 2023 года.

Украина призывает: проверить предоставленные факты, принять меры для отстранения указанной спортсменки.

Николай Степанов
