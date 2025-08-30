Другие новости30 августа 2025, 03:45 |
119
0
ФОТО. Жена неудачника финала ЛЧ-2018 опубликовала откровенный кадр
Дилетта Леотта показывает, что на неудачах жизнь не заканчивается
30 августа 2025, 03:45 |
119
0
Итальянская телеведущая DAZN Дилета Леотта, возлюбленная немецкого футболиста Лориса Кариуса, снова привлекла внимание поклонников.
Звезда поделилась откровенным фото после тренировки, на котором предстала в коротком сером топе и шортах.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Немного влажная после интенсивных упражнений, она выглядела чрезвычайно привлекательно.
Леотта еще раз доказала: спортивный стиль и сексуальность могут идеально сочетаться.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2025, 08:29 0
Марко Лазетич заговорил о войне в Украине
Футбол | 29 августа 2025, 06:23 99
Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую
Футбол | 30.08.2025, 02:46
Футбол | 29.08.2025, 07:11
Футбол | 29.08.2025, 22:35
Комментарии 0
Популярные новости
28.08.2025, 14:30 30
28.08.2025, 08:30 2
29.08.2025, 01:45
29.08.2025, 00:36 106
28.08.2025, 09:16 22
28.08.2025, 00:10 7
28.08.2025, 00:16 23