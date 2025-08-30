Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена неудачника финала ЛЧ-2018 опубликовала откровенный кадр
Другие новости
30 августа 2025, 03:45 |
119
0

ФОТО. Жена неудачника финала ЛЧ-2018 опубликовала откровенный кадр

Дилетта Леотта показывает, что на неудачах жизнь не заканчивается

30 августа 2025, 03:45 |
119
0
ФОТО. Жена неудачника финала ЛЧ-2018 опубликовала откровенный кадр
Instagram. Дилетта Леотта

Итальянская телеведущая DAZN Дилета Леотта, возлюбленная немецкого футболиста Лориса Кариуса, снова привлекла внимание поклонников.

Звезда поделилась откровенным фото после тренировки, на котором предстала в коротком сером топе и шортах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Немного влажная после интенсивных упражнений, она выглядела чрезвычайно привлекательно.

Леотта еще раз доказала: спортивный стиль и сексуальность могут идеально сочетаться.

По теме:
ФОТО. Неймар заглянул в гости к Шахтеру. На это была особенная причина
Милота дня. Футболист Шахтера устроил роскошный день рождения своей дочери
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила невероятной фигурой
фото lifestyle девушки Дилетта Леотта чемпионат Италии по футболу Лорис Кариус
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29 августа 2025, 08:29 0
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»

Марко Лазетич заговорил о войне в Украине

Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29 августа 2025, 06:23 99
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?

Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую

Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»
Футбол | 30.08.2025, 02:46
Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»
Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29.08.2025, 07:11
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Символическая XI самых дорогих летних трансферов АПЛ
Футбол | 29.08.2025, 22:35
Символическая XI самых дорогих летних трансферов АПЛ
Символическая XI самых дорогих летних трансферов АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
29.08.2025, 01:45
Другие виды
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 22
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем