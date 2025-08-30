ФОТО. Жена неудачника финала ЛЧ-2018 опубликовала откровенный кадр

Итальянская телеведущая DAZN Дилета Леотта, возлюбленная немецкого футболиста Лориса Кариуса, снова привлекла внимание поклонников.

Звезда поделилась откровенным фото после тренировки, на котором предстала в коротком сером топе и шортах.

Немного влажная после интенсивных упражнений, она выглядела чрезвычайно привлекательно.

Леотта еще раз доказала: спортивный стиль и сексуальность могут идеально сочетаться.