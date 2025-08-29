Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
29 августа 2025, 22:35
Символическая XI самых дорогих летних трансферов АПЛ

Общая стоимость команды составляет 642 миллиона евро

Символическая XI самых дорогих летних трансферов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую стартовую одиннадцатку из игроков, которые этим летом пополнили клубы АПЛ.

Самым дорогим в составе стал немецкий хавбек «Ливерпуля» Флориан Вирц, рыночная стоимость которого составляет 140 миллионов евро.

Больше всего представителей в символической команде имеют «Ливерпуль» и «Арсенал» – по трое.

Общая стоимость состава составила 642 миллиона евро.

Самая дорогая стартовая XI новичков АПЛ сезона 2025/26

  • Вратарь: Джеймс Траффорд (Манчестер Сити) – €22 млн
  • Защитники: Милош Керкез (Ливерпуль) – €45 млн, Йоррел Хато (Челси) – €35 млн, Кристиан Москера (Арсенал) – €30 млн, Джереми Фримпонг (Ливерпуль) – €50 млн
  • Полузащитники: Мартин Субименди (Арсенал) – €60 млн, Тиджани Рендерс (Манчестер Сити) – €50 млн
  • Нападающие: Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед) – €60 млн, Флориан Вирц (Ливерпуль) – €140 млн, Виктор Дьокереш (Арсенал) – €75 млн, Уго Экитике (Ливерпуль) – €75 млн

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Transfermarkt финансы трансферы АПЛ статистика Джеймс Траффорд Йоррел Хато Милош Керкез Кристиан Москера Джереми Фримпонг Мартин Субименди Тиджани Рейндерс Матеус Кунья Флориан Вирц Виктор Дьекереш Уго Экитике
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
