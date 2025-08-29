Англия29 августа 2025, 22:35 |
Символическая XI самых дорогих летних трансферов АПЛ
Общая стоимость команды составляет 642 миллиона евро
Известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую стартовую одиннадцатку из игроков, которые этим летом пополнили клубы АПЛ.
Самым дорогим в составе стал немецкий хавбек «Ливерпуля» Флориан Вирц, рыночная стоимость которого составляет 140 миллионов евро.
Больше всего представителей в символической команде имеют «Ливерпуль» и «Арсенал» – по трое.
Общая стоимость состава составила 642 миллиона евро.
Самая дорогая стартовая XI новичков АПЛ сезона 2025/26
- Вратарь: Джеймс Траффорд (Манчестер Сити) – €22 млн
- Защитники: Милош Керкез (Ливерпуль) – €45 млн, Йоррел Хато (Челси) – €35 млн, Кристиан Москера (Арсенал) – €30 млн, Джереми Фримпонг (Ливерпуль) – €50 млн
- Полузащитники: Мартин Субименди (Арсенал) – €60 млн, Тиджани Рендерс (Манчестер Сити) – €50 млн
- Нападающие: Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед) – €60 млн, Флориан Вирц (Ливерпуль) – €140 млн, Виктор Дьокереш (Арсенал) – €75 млн, Уго Экитике (Ливерпуль) – €75 млн
Зрозуміло, на Огундани Шоли грошів вже не вистачило
