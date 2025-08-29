Символическая XI самых дорогих летних трансферов АПЛ

Известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую стартовую одиннадцатку из игроков, которые этим летом пополнили клубы АПЛ.

Самым дорогим в составе стал немецкий хавбек «Ливерпуля» Флориан Вирц, рыночная стоимость которого составляет 140 миллионов евро.

Больше всего представителей в символической команде имеют «Ливерпуль» и «Арсенал» – по трое.

Общая стоимость состава составила 642 миллиона евро.

Самая дорогая стартовая XI новичков АПЛ сезона 2025/26