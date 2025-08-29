Получил мало времени. Нюрнберг со Степановым сыграл вничью в чемпионате

В пятницу, 29 августа, «Нюрнберг» встретился с «Падерборном» в четвертом туре немецкой Второй Бундеслиги.

Местом проведения футбольного противостояния стала арена «Max-Morlock-Stadion» в Нюрнберге.

Хозяева начали матч без украинского форварда Артема Степанова, который по решению тренера остался на скамейке запасных.

Команды создавали голевые моменты, но реализовать их не удалось. На 76-й минуте на поле вышел Степанов, однако изменить ход событий украинцу не удалось.

В итоге команды расписали нулевую ничью, поделив очки.

После матча «Нюрнберг» набрал первое очко, но остался на последнем, 18-м месте. «Падерборн» с пятью очками поднялся на восьмую позицию.

Вторая Бундеслига. 4-й тур, 29 августа

«Нюрнберг» – «Падерборн» – 0:0