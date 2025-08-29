Получил мало времени. Нюрнберг со Степановым сыграл вничью в чемпионате
Артем вышел на замену на 76-й минуте
В пятницу, 29 августа, «Нюрнберг» встретился с «Падерборном» в четвертом туре немецкой Второй Бундеслиги.
Местом проведения футбольного противостояния стала арена «Max-Morlock-Stadion» в Нюрнберге.
Хозяева начали матч без украинского форварда Артема Степанова, который по решению тренера остался на скамейке запасных.
Команды создавали голевые моменты, но реализовать их не удалось. На 76-й минуте на поле вышел Степанов, однако изменить ход событий украинцу не удалось.
В итоге команды расписали нулевую ничью, поделив очки.
После матча «Нюрнберг» набрал первое очко, но остался на последнем, 18-м месте. «Падерборн» с пятью очками поднялся на восьмую позицию.
Вторая Бундеслига. 4-й тур, 29 августа
«Нюрнберг» – «Падерборн» – 0:0
⏰ 90'— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) August 29, 2025
Schluss - es bleibt beim 0:0-Unentschieden.
Zum Spielbericht 👉 https://t.co/pPapIjOOfA
⚽ 0:0 | #FCNSCP | #fcn pic.twitter.com/jv6XkvfBEt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень
Марта в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез во втором раунде Открытого чемпионата США