ВИДЕО. Как остановить Зарю? Анджушич забил Полтаве и сделал счет 4:0

В пятницу, 29 августа, состоялся матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».

Команды сыграли на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 56-й минуте Неманья Анджушич вышел сам на сам и хладнокровно переиграл голкипера «Полтавы» – 4:0 в пользу луганского клуба!

ГОЛ, 0:4! Анджушич, 56 мин