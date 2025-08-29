Украина. Премьер лига29 августа 2025, 16:49 | Обновлено 29 августа 2025, 17:22
ВИДЕО. Как остановить Зарю? Анджушич забил Полтаве и сделал счет 4:0
Подопечные Скрипника не заметили сопротивления от соперника из Полтавы
29 августа 2025, 16:49 | Обновлено 29 августа 2025, 17:22
В пятницу, 29 августа, состоялся матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».
Команды сыграли на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.
На 56-й минуте Неманья Анджушич вышел сам на сам и хладнокровно переиграл голкипера «Полтавы» – 4:0 в пользу луганского клуба!
ГОЛ, 0:4! Анджушич, 56 мин
