ВИДЕО. Как остановить Зарю? Анджушич забил Полтаве и сделал счет 4:0

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 16:49 | Обновлено 29 августа 2025, 17:22
Подопечные Скрипника не заметили сопротивления от соперника из Полтавы

ФК Заря Луганск. Неманья Анджушич

В пятницу, 29 августа, состоялся матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».

Команды сыграли на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

На 56-й минуте Неманья Анджушич вышел сам на сам и хладнокровно переиграл голкипера «Полтавы» – 4:0 в пользу луганского клуба!

ГОЛ, 0:4! Анджушич, 56 мин

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Заря Луганск Полтава - Заря видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
