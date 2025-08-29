Елена Рыбакина – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 августа на Открытом чемпионате США 2025 начнутся матчи третьего раунда в верхней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 18:00 по Киеву на корт имени Луи Армстронга выйдут Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 10) и Эмма Радукану (Великобритания, WTA 36).

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Елены.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Маркеты Вондроушовой, либо против Жасмин Паолини.

