US Open
29 августа 2025, 16:26 |
Елена Рыбакина – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

29 августа на Открытом чемпионате США 2025 начнутся матчи третьего раунда в верхней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Ориентировочно в 18:00 по Киеву на корт имени Луи Армстронга выйдут Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 10) и Эмма Радукану (Великобритания, WTA 36).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Елены.

Победительница противостояния в 1/8 финала поборется либо против Маркеты Вондроушовой, либо против Жасмин Паолини.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

