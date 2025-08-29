Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гасперини высказался о Довбике. Сказал, чего ждет от украинца
Италия
29 августа 2025, 16:59 | Обновлено 29 августа 2025, 17:18
1630
2

Гасперини высказался о Довбике. Сказал, чего ждет от украинца

Тренер похвалил Артема

29 августа 2025, 16:59 | Обновлено 29 августа 2025, 17:18
1630
2
Гасперини высказался о Довбике. Сказал, чего ждет от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Ромы Джанпьеро Гасперини перед матчем чемпионата Италии против Пизы высказался о ситуации форварда Артема Довбика.

Тренер доволен тем, как украинец работает на тренировках.

«К сожалению, когда я только пришел, Артем получил небольшую травму, но он всегда работает с позитивным настроем. Он хорошо тренируется, никаких претензий у меня к нему нет».

«От Довбика я ожидаю, что во время выхода на поле он принесет на поле свою энергию», – сказал Гасперини.

Ранее сообщалось, что Артем может покинуть команду, однако пока что Рома не договорились о трансфере.

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ванату будет гораздо труднее, чем Довбику»
Лечче – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лечче – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Рома Рим Серия A
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Бокс | 29 августа 2025, 08:33 0
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»

Билли Нельсон – о поступке Дюбуа после реванша

Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Футбол | 29 августа 2025, 09:42 16
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»

Юрий Шелепницкий поделился мнением об игре киевской команды в Лиге Европы

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 19:33
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Футбол | 29.08.2025, 16:44
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Динамо Киев планирует подписать 20-летнего вингера с невероятной скоростью
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29.08.2025, 08:29
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Вообще была идиотская стратегия раздувать,что он нам не нужен,но хотим продать дорого.
Вот теперь решили недельку похвалить,чтобы спихнуть в Турцию
Ответить
+1
Saar
О, Гасперіні "продав" Довбика в з десяток команд, а тут..хвалить....  
Ответить
+1
Популярные новости
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 205
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 21
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 3
Футбол
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем