Гасперини высказался о Довбике. Сказал, чего ждет от украинца

Наставник Ромы Джанпьеро Гасперини перед матчем чемпионата Италии против Пизы высказался о ситуации форварда Артема Довбика.

Тренер доволен тем, как украинец работает на тренировках.

«К сожалению, когда я только пришел, Артем получил небольшую травму, но он всегда работает с позитивным настроем. Он хорошо тренируется, никаких претензий у меня к нему нет».

«От Довбика я ожидаю, что во время выхода на поле он принесет на поле свою энергию», – сказал Гасперини.

Ранее сообщалось, что Артем может покинуть команду, однако пока что Рома не договорились о трансфере.