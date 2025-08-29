Гасперини высказался о Довбике. Сказал, чего ждет от украинца
Тренер похвалил Артема
Наставник Ромы Джанпьеро Гасперини перед матчем чемпионата Италии против Пизы высказался о ситуации форварда Артема Довбика.
Тренер доволен тем, как украинец работает на тренировках.
«К сожалению, когда я только пришел, Артем получил небольшую травму, но он всегда работает с позитивным настроем. Он хорошо тренируется, никаких претензий у меня к нему нет».
«От Довбика я ожидаю, что во время выхода на поле он принесет на поле свою энергию», – сказал Гасперини.
Ранее сообщалось, что Артем может покинуть команду, однако пока что Рома не договорились о трансфере.
Вот теперь решили недельку похвалить,чтобы спихнуть в Турцию