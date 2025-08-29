Ротань раскритиковал футболистов Полесья: «Очень большие претензии»

28 августа состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретились итальянская «Фиорентина» и житомирское «Полесье».

Подопечные Руслана Ротаня забили два гола в первом тайме, однако не сумели удержать преимущество и уступили «фиалкам» со счетом 2:3. В первом противостоянии, которое состоялось неделю назад, «волки» потерпели разгромное поражение (0:3), поэтому по сумме двух встреч прекратили свою борьбу в еврокубках.

Главный тренер житомирского клуба оценил результат своих подопечных, а также раскритиковал футболистов «Полесья», которые вышли на замену:

«Мы чувствовали уже после замен, которые «Фиорентина» сделала, что класс есть класс. В принципе, было уже очень тяжело. У нас, к сожалению, нет таких равноценных замен, которые могут усилить команду. Поэтому на сегодняшний день имеем такой результат.

Я хочу поблагодарить ребят за то, что они, как минимум, 78 минут держали всю Флоренцию в напряжении. В принципе, у нас были шансы забить третий гол, если бы Андриевский забил при счете 2:0. Пропустили гол и, конечно, была проблема на стандартных положениях.

Претензии очень большие к тем, кто выходит на замену. К сожалению, у нас были пустые, можно так сказать, выходы, и от этого страдает результат. У нас была свежесть в начале матча, но «Фиорентина» предложила нам очень высокую интенсивность.

Вышедшие у них на замену игроки ее поддержали, а у нас, к сожалению, этого нет. Потому это проблема, особенно в еврокубках. Необходимо, чтобы игроки выходили на замену и хотя бы поддерживать определенный уровень.

Что-то может получаться, что-то нет. Однако, как минимум, мы должны выполнять то, что просят. Самое главное, пожалуй, то, что при таком счете мы проигрываем матчи. Они не придают уверенности, но я понимаю, что нужно терпение.

Я не скажу, что мы не верили в победу. Мы понимаем, что пропустили гол, нам нужно как минимум дважды забивать. Необходимы свежие силы. Вы видели, насколько те ребята, которых мы заменили, были уставшими», – сказал Ротань.