ВИДЕО. Гауфф вышла в 1/16 финала USO. Коко намучалась с Векич в первом сете

Третья ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

Во втором круге американка в двух сетах переиграла серебряную медалистку Олимпийских игр 2024 Донну Векич (Хорватия, WTA 49) за 1 час и 40 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Донна Векич (Хорватия) – Коко Гауфф (США) [3] – 6:7 (5:7), 2:6

В первой партии Коко побеждала 4:2 с брейком, но отдала три гейма подряд и Донна вышла подавать на сет. Однако хорватка не сумела это сделать ни в 10-м, ни в 12-м геймах, и в итоге Коко забрала сет на тай-брейке.

Гауфф в третий раз сыграла против Векич. Счет стал 2:1 в ее пользу.

С начала 2020 года только три теннисистки одержали больше побед на уровне Тура в США, чем Коко (57) – Джессика Пегула (81), Ига Свентек (74) и Арина Соболенко (74).