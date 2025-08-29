Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Гауфф вышла в 1/16 финала USO. Коко намучалась с Векич в первом сете
US Open
Третья ракетка мира провела непростой поединок против Донны во втором круге мейджора

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Третья ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

Во втором круге американка в двух сетах переиграла серебряную медалистку Олимпийских игр 2024 Донну Векич (Хорватия, WTA 49) за 1 час и 40 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Донна Векич (Хорватия) – Коко Гауфф (США) [3] – 6:7 (5:7), 2:6

В первой партии Коко побеждала 4:2 с брейком, но отдала три гейма подряд и Донна вышла подавать на сет. Однако хорватка не сумела это сделать ни в 10-м, ни в 12-м геймах, и в итоге Коко забрала сет на тай-брейке.

Гауфф в третий раз сыграла против Векич. Счет стал 2:1 в ее пользу.

С начала 2020 года только три теннисистки одержали больше побед на уровне Тура в США, чем Коко (57) – Джессика Пегула (81), Ига Свентек (74) и Арина Соболенко (74).

По теме:
Циципас вылетел с USO и пригрозил сопернику, предъявив за подачу с руки
ВИДЕО. С новой лабубу. Осака впервые за 4 года вышла в 3-й раунд US Open
435-й номер ATP ушел с 0:2 по сетам, выбив 19-ю ракетку во 2-м круге USO-25
Коко Гауфф Донна Векич US Open 2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
