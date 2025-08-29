ВИДЕО. Гауфф вышла в 1/16 финала USO. Коко намучалась с Векич в первом сете
Третья ракетка мира провела непростой поединок против Донны во втором круге мейджора
Третья ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.
Во втором круге американка в двух сетах переиграла серебряную медалистку Олимпийских игр 2024 Донну Векич (Хорватия, WTA 49) за 1 час и 40 минут.
US Open 2025. 1/32 финала
Донна Векич (Хорватия) – Коко Гауфф (США) [3] – 6:7 (5:7), 2:6
В первой партии Коко побеждала 4:2 с брейком, но отдала три гейма подряд и Донна вышла подавать на сет. Однако хорватка не сумела это сделать ни в 10-м, ни в 12-м геймах, и в итоге Коко забрала сет на тай-брейке.
Гауфф в третий раз сыграла против Векич. Счет стал 2:1 в ее пользу.
С начала 2020 года только три теннисистки одержали больше побед на уровне Тура в США, чем Коко (57) – Джессика Пегула (81), Ига Свентек (74) и Арина Соболенко (74).
