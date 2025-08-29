435-й номер ATP ушел с 0:2 по сетам, выбив 19-ю ракетку во 2-м круге USO-25
Леандро Ридль в пяти партиях сотворил сенсацию, обыграв Франсиско Черундоло
Швейцарский теннисист Леандро Ридль, который занимает 435-е место в рейтинге ATP, вышел в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.
Во втором круге швейцарец в пяти сетах переиграл 19-ю ракетку мира Франсиско Черундоло (Аргентина) за 3 часа и 37 минут.
US Open 2025. 1/32 финала
Леандро Ридль (Швейцария) – Франсиско Черундоло (Аргентина) [19] – 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2
В третьей и пятой партиях Леандро отыграл по одному брейку, в итоге оформив крутой камбек с 0:2 по сетам.
Ридль добыл самую крупную победу в карьере. Также Леандро впервые вышел в 1/16 финала на Grand Slam.
Его следующим соперником будет 76-й номер ATP Камил Майхжак, который в своем поединке второго раунда сенсационно выбил Карена Хачанова.
Леандро на US Open стартовал с квалификации. На своем пути, помимо Черундоло, он также прошел Луку Павловича, Отто Виртанена, Гарретта Джонса и Педро Мартинеса.
