  435-й номер ATP ушел с 0:2 по сетам, выбив 19-ю ракетку во 2-м круге USO-25
US Open
29 августа 2025, 10:28
435-й номер ATP ушел с 0:2 по сетам, выбив 19-ю ракетку во 2-м круге USO-25

Леандро Ридль в пяти партиях сотворил сенсацию, обыграв Франсиско Черундоло

435-й номер ATP ушел с 0:2 по сетам, выбив 19-ю ракетку во 2-м круге USO-25
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Ридль

Швейцарский теннисист Леандро Ридль, который занимает 435-е место в рейтинге ATP, вышел в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

Во втором круге швейцарец в пяти сетах переиграл 19-ю ракетку мира Франсиско Черундоло (Аргентина) за 3 часа и 37 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Леандро Ридль (Швейцария) – Франсиско Черундоло (Аргентина) [19] – 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2

В третьей и пятой партиях Леандро отыграл по одному брейку, в итоге оформив крутой камбек с 0:2 по сетам.

Ридль добыл самую крупную победу в карьере. Также Леандро впервые вышел в 1/16 финала на Grand Slam.

Его следующим соперником будет 76-й номер ATP Камил Майхжак, который в своем поединке второго раунда сенсационно выбил Карена Хачанова.

Леандро на US Open стартовал с квалификации. На своем пути, помимо Черундоло, он также прошел Луку Павловича, Отто Виртанена, Гарретта Джонса и Педро Мартинеса.

Леандро Ридль Франсиско Черундоло US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
