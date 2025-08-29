Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
29 августа 2025, 12:27 | Обновлено 29 августа 2025, 13:01
ЮКСА и Черноморец открывают четвертый тур Первой лиги. Стартовые составы

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный» и начнется в 13:00

ЮКСА и Черноморец открывают четвертый тур Первой лиги. Стартовые составы
ФК ЮКСА

В пятницу, 29 августа, в Первой лиге пройдут матчи четвертого тура. ЮКСА на своем поле сыграет с «Черноморцем».

ЮКСА сезон в Первой лиге начала с победы над «Подольем» (1:0). Затем последовали поражение от «Ворсклы» (0:3) и ничья с клубом «Феникс-Мариуполь» (0:0). В турнирной таблице команда занимает девятое место.

Предыдущий матч ЮКСА проводила в Кубке Украины. Команда со счетом 3:1 обыграла винницкую «Ниву». Однако в составе ЮКСА на замену вышел незаявленный игрок и команда получила техническое поражение.

«Черноморец» в турнирной таблице Первой лиги идет на втором месте. Одесситы обыграли тернопольскую «Ниву» и хмельницкое «Подолье», а также сыграли вничью 0:0 с полтавской «Ворсклой».

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Черноморец Одесса ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
