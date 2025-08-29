Впервые в истории в основном этапе еврокубка сыграет команда из Мальты

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами РФШ Рига и Хамрун Спартнс [первый поединок – 0:1].

Встреча прошла на стадионе LNK Спорт Паркс в Латвии. Игра завершилась со счетом 2:2. Хамрун в статусе андердога выиграл противостояние по сумме двух матчей и вышел в основной этап ЛК.

Хамрун стал первым клубом из Мальты, котором удалось пробиться в основной раунд еврокубка.

Хамрун Спаранс начал еврокубковую квалификацию с Q1 Лиги чемпионов, где вначале прошел Жальгирис, а затем уступил Динамо. В Q3 ЛЕ мальтийцы потерпели поражение от Маккаби Тель-Авив.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

РФШ Рига (Латвия) – Хамрун Спартнс (Мальта) – 2:2 [первый поединок – 0:1]

Голы: Панич, 17 (пен.), Лемаич, 87 – Тиун, 12, Полито, 67