Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Впервые в истории в основном этапе еврокубка сыграет команда из Мальты
Лига конференций
РФШ
28.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 2
Хамрун Спартанс Проходит дальше
Лига конференций
Впервые в истории в основном этапе еврокубка сыграет команда из Мальты

Хамрун Спартанс сенсационно прошел РФШ Рига по сумме двух встреч в Q4 ЛК

Впервые в истории в основном этапе еврокубка сыграет команда из Мальты
Getty Images/Global Images Ukraine

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами РФШ Рига и Хамрун Спартнс [первый поединок – 0:1].

Встреча прошла на стадионе LNK Спорт Паркс в Латвии. Игра завершилась со счетом 2:2. Хамрун в статусе андердога выиграл противостояние по сумме двух матчей и вышел в основной этап ЛК.

Хамрун стал первым клубом из Мальты, котором удалось пробиться в основной раунд еврокубка.

Хамрун Спаранс начал еврокубковую квалификацию с Q1 Лиги чемпионов, где вначале прошел Жальгирис, а затем уступил Динамо. В Q3 ЛЕ мальтийцы потерпели поражение от Маккаби Тель-Авив.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

РФШ Рига (Латвия) – Хамрун Спартнс (Мальта) – 2:2 [первый поединок – 0:1]

Голы: Панич, 17 (пен.), Лемаич, 87 – Тиун, 12, Полито, 67

РФШ Рига Хамрун Спартанс Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
batistuta
Це і наша перемога! Бо ми на то варті!
Ответить
0
