Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
29 августа 2025, 01:58 |
354
1

Девушка футболиста киевского Динамо опубликовала фото голышом

Лиза Кандыба мотивирует Назара Волошина как может

29 августа 2025, 01:58 |
354
1
Девушка футболиста киевского Динамо опубликовала фото голышом
Instagram. Елизавета Кандыба

Лиза Кандыба, девушка нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина, снова удивила фанатов.

В Instagram она показала фото с бьюти-процедур, где ее тело прикрывает только тонкое полотенце.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Лиза подтверждает статус одной из самых соблазнительных девушек украинского футбола.

После процедур девушка показала как поддерживала своего возлюбленного в матче против «Маккаби».

По теме:
ВИДЕО. Футболиста Барсы призвали закончить с футболом и стать баристой
ФОТО. «Богиня ринга» покорила новыми откровенными кадрами. 10/10
ФОТО. Звездный футболист откажется от европейской карьеры из-за девушки?
фото lifestyle Назар Волошин Динамо Киев Елизавета Кандыба Лига Европы
Максим Лапченко Источник: Instagram
Олексій Коваль
Не допомогло, вдягайся, бо змерзнеш. 
