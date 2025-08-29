Девушка футболиста киевского Динамо опубликовала фото голышом

Лиза Кандыба, девушка нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина, снова удивила фанатов.

В Instagram она показала фото с бьюти-процедур, где ее тело прикрывает только тонкое полотенце.

Лиза подтверждает статус одной из самых соблазнительных девушек украинского футбола.

После процедур девушка показала как поддерживала своего возлюбленного в матче против «Маккаби».