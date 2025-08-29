Другие новости29 августа 2025, 01:58 |
Девушка футболиста киевского Динамо опубликовала фото голышом
Лиза Кандыба мотивирует Назара Волошина как может
Лиза Кандыба, девушка нападающего киевского «Динамо» Назара Волошина, снова удивила фанатов.
В Instagram она показала фото с бьюти-процедур, где ее тело прикрывает только тонкое полотенце.
Лиза подтверждает статус одной из самых соблазнительных девушек украинского футбола.
После процедур девушка показала как поддерживала своего возлюбленного в матче против «Маккаби».
Не допомогло, вдягайся, бо змерзнеш.
