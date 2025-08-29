Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУДАКОВ: Посмотрел состав – думал, что не буду играть. Только сверху увидел
Лига конференций
29 августа 2025, 05:07 |
77
0

СУДАКОВ: Посмотрел состав – думал, что не буду играть. Только сверху увидел

Георгий прокомментировал результат ответного матча Q4 ЛК Серветт – Шахтер

29 августа 2025, 05:07 |
77
0
СУДАКОВ: Посмотрел состав – думал, что не буду играть. Только сверху увидел
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Украинский хавбек Георгий Судаков, который вышел в старте Шахтера на ответный матч Q4 Лиги конференций против Серветта (2:1) на позиции форварда, прокомментировал победу команды:

– Думаю, вы сами увидели: была очень тяжелая игра, очень тяжелое поле. Погода немного изменила наши планы и нашу тактику на игру, потому что с первых минут мы уже почувствовали, что очень сложно по такому полю играть в наш футбол – комбинационный. Команда, в принципе, как и в первом матче, использовала больше лонгболов, и больше борьбы, наверное, было по такому же полю.

Но я считаю, что как раз уже через 20 минут мы уже нашли свою игру. Возможно, у нас было не так много моментов, но мы проходили первую-вторую зону очень хорошо. Не хватает, наверное, нам опять какого-то финального паса, завершения, больше остроты. Но из позитивного – то, что мы, в принципе, хорошо контролируем игру. Очень обидный гол во 2-м тайме, потому что команда, если быть честными, 1–2 раза перешла половину – и с контратаки забила нам такой мяч. Хорошо, что вышел нападающий, Элиас заработал этот пенальти, и мы смогли отыграться. Но, в принципе, я считаю, что мы обыграли полностью эту команду в двух матчах и заслуженно прошли.

– Ты сегодня сыграл не на своей родной позиции. Такой опыт у тебя впервые – играть в роли форварда? Насколько ты комфортно чувствовал себя?

– Кстати, сегодня вспоминал, что я как раз дебютировал в УПЛ за «Шахтер» на позиции центрального нападающего – против «Ворсклы», еще в 2020 году. В принципе, я сегодня играл на всех позициях – и «девятки», и «десятки», и «шестерки». Где меня поставит тренер, где я на этот момент должен помогать команде – я буду там играть.

В принципе, понимание есть. Да, возможно, это не моя основная позиция, немного неестественная для меня, и сложно как раз бороться за эти мячи, особенно в верховой борьбе, но, я же говорю, с тем комбинационным футболом, в который мы играем, если можно открываться на третьего и в недодачу – то, в принципе, я пытался это использовать.

– В связи с такими позиционными изменениями давал ли тебе какие-то личные установки Арда Туран? Возможно, у вас был какой-то особенный разговор перед матчем?

– Если честно, нет, ничего особенного, никакой установки не было. Вообще я на теории узнал, что буду играть центрального нападающего.

– Удивился?

– Если честно, да. Сначала посмотрел состав на игру – думал, что я не буду играть, а потом только сверху увидел себя. В принципе, я последние 20 минут против «Панатинаикоса» на выезде тоже играл центрального нападающего, потому, как я уже сказал, тяжело в борьбе.

Условно есть у нас центрфорварды такие, как Кауан, который может придержать мяч, сохранить его, побороться. Для того чтобы мне качественно играть на этой позиции, надо, наверное, больше в недодачу открываться или наоборот – больше за спину. А так в борьбу вступать – как вы видели, пару раз терял как раз мяч в таких моментах, когда меня в спину уже толкали. Но в этом тоже нужно прибавлять физически. Есть куда учиться, надо больше, наверное, в зале работать.

– Какой можешь заключить из квалификационных матчей «Шахтера» этим летом?

– Если быть честным, то я немного разочарован, что мы вылетели из Лиги Европы. Я считаю, что мы заслуживали большего, считаю, что мы должны играть в Лиге Европы в этом году. Но уже случилось, как случилось. Мы в принципе не проиграли в этом сезоне ни одного матча в основное время. Мы видим, как команда прогрессирует. У нас много сейчас молодых футболистов, еще двоих подписали. Я уверен, что со временем с этим тренером у нас будет качественный футбол и очень качественная команда.

Видеообзор матча Серветт – Шахтер (1:2)

По теме:
Пять голов: Брондбю и Страсбург Соболя разыграли путевку в Лигу конференций
ТУРАН: «По уровню матч можно было бы назвать квалификацией Лиги чемпионов»
Венгерская команда с украинцем не удержала гандикап против Рапида в Q4 ЛК
Георгий Судаков Шахтер Донецк Серветт Серветт - Шахтер Лига конференций
Даниил Агарков Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29 августа 2025, 00:36 103
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций

Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень

Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Футбол | 28 августа 2025, 06:47 4
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин

Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00

Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28.08.2025, 07:12
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Итоги Q4 Лиги Европы. Дальше без Динамо: Тель-Авив поставил шлагбаум
Футбол | 29.08.2025, 04:55
Итоги Q4 Лиги Европы. Дальше без Динамо: Тель-Авив поставил шлагбаум
Итоги Q4 Лиги Европы. Дальше без Динамо: Тель-Авив поставил шлагбаум
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 3
Бокс
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем