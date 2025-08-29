СУДАКОВ: Посмотрел состав – думал, что не буду играть. Только сверху увидел

Украинский хавбек Георгий Судаков, который вышел в старте Шахтера на ответный матч Q4 Лиги конференций против Серветта (2:1) на позиции форварда, прокомментировал победу команды:

– Думаю, вы сами увидели: была очень тяжелая игра, очень тяжелое поле. Погода немного изменила наши планы и нашу тактику на игру, потому что с первых минут мы уже почувствовали, что очень сложно по такому полю играть в наш футбол – комбинационный. Команда, в принципе, как и в первом матче, использовала больше лонгболов, и больше борьбы, наверное, было по такому же полю.

Но я считаю, что как раз уже через 20 минут мы уже нашли свою игру. Возможно, у нас было не так много моментов, но мы проходили первую-вторую зону очень хорошо. Не хватает, наверное, нам опять какого-то финального паса, завершения, больше остроты. Но из позитивного – то, что мы, в принципе, хорошо контролируем игру. Очень обидный гол во 2-м тайме, потому что команда, если быть честными, 1–2 раза перешла половину – и с контратаки забила нам такой мяч. Хорошо, что вышел нападающий, Элиас заработал этот пенальти, и мы смогли отыграться. Но, в принципе, я считаю, что мы обыграли полностью эту команду в двух матчах и заслуженно прошли.

– Ты сегодня сыграл не на своей родной позиции. Такой опыт у тебя впервые – играть в роли форварда? Насколько ты комфортно чувствовал себя?

– Кстати, сегодня вспоминал, что я как раз дебютировал в УПЛ за «Шахтер» на позиции центрального нападающего – против «Ворсклы», еще в 2020 году. В принципе, я сегодня играл на всех позициях – и «девятки», и «десятки», и «шестерки». Где меня поставит тренер, где я на этот момент должен помогать команде – я буду там играть.

В принципе, понимание есть. Да, возможно, это не моя основная позиция, немного неестественная для меня, и сложно как раз бороться за эти мячи, особенно в верховой борьбе, но, я же говорю, с тем комбинационным футболом, в который мы играем, если можно открываться на третьего и в недодачу – то, в принципе, я пытался это использовать.

– В связи с такими позиционными изменениями давал ли тебе какие-то личные установки Арда Туран? Возможно, у вас был какой-то особенный разговор перед матчем?

– Если честно, нет, ничего особенного, никакой установки не было. Вообще я на теории узнал, что буду играть центрального нападающего.

– Удивился?

– Если честно, да. Сначала посмотрел состав на игру – думал, что я не буду играть, а потом только сверху увидел себя. В принципе, я последние 20 минут против «Панатинаикоса» на выезде тоже играл центрального нападающего, потому, как я уже сказал, тяжело в борьбе.

Условно есть у нас центрфорварды такие, как Кауан, который может придержать мяч, сохранить его, побороться. Для того чтобы мне качественно играть на этой позиции, надо, наверное, больше в недодачу открываться или наоборот – больше за спину. А так в борьбу вступать – как вы видели, пару раз терял как раз мяч в таких моментах, когда меня в спину уже толкали. Но в этом тоже нужно прибавлять физически. Есть куда учиться, надо больше, наверное, в зале работать.

– Какой можешь заключить из квалификационных матчей «Шахтера» этим летом?

– Если быть честным, то я немного разочарован, что мы вылетели из Лиги Европы. Я считаю, что мы заслуживали большего, считаю, что мы должны играть в Лиге Европы в этом году. Но уже случилось, как случилось. Мы в принципе не проиграли в этом сезоне ни одного матча в основное время. Мы видим, как команда прогрессирует. У нас много сейчас молодых футболистов, еще двоих подписали. Я уверен, что со временем с этим тренером у нас будет качественный футбол и очень качественная команда.

Видеообзор матча Серветт – Шахтер (1:2)