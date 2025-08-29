Синнер вышел в 3-й раунд USO, повторив показатель Федерера на хардовых GS
Янник в трех сетах разобрался с Алексеем Попыриным в матче 1/32 финала мейджора
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) прошел в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.
Во втором круге итальянец разгромил представителя Италии Алексея Попырина (АТР 36) в трех сетах за 2 часа и 3 минуты.
US Open 2025. 1/32 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:2, 6:2
Синнер провел второе очное противостояние против Попырина. В 2021 году Янник уступил Алексею в 1/16 финала Мастерса в Мадриде.
Янник на старте US Open одолел Вита Копрживу. Его следующим соперником будет Денис Шаповалов.
Синнер провел 50-й матч на хардовых турнирах Grand Slam. На его счету 41 победа и 9 поражений. Точная такая же статистика была и у легендарного Роджера Федерера.
Синнер в возрасте 24 лет и 8 дней стал самым молодым теннисистом, выигравшим 22 матча в одиночном разряде на мейджорах за один календарный год после Рафаэля Надаля (22 года 83 дня) в 2008 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…
Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00