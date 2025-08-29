Синнер вышел в 3-й раунд USO, повторив показатель Федерера на хардовых GS

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) прошел в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

Во втором круге итальянец разгромил представителя Италии Алексея Попырина (АТР 36) в трех сетах за 2 часа и 3 минуты.

US Open 2025. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:2, 6:2

Синнер провел второе очное противостояние против Попырина. В 2021 году Янник уступил Алексею в 1/16 финала Мастерса в Мадриде.

Янник на старте US Open одолел Вита Копрживу. Его следующим соперником будет Денис Шаповалов.

Синнер провел 50-й матч на хардовых турнирах Grand Slam. На его счету 41 победа и 9 поражений. Точная такая же статистика была и у легендарного Роджера Федерера.

Синнер в возрасте 24 лет и 8 дней стал самым молодым теннисистом, выигравшим 22 матча в одиночном разряде на мейджорах за один календарный год после Рафаэля Надаля (22 года 83 дня) в 2008 году.