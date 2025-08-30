Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШАХОВ: «Шовковский их целую неделю готовил, но они так и не поняли»
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 03:41 |
124
0

ШАХОВ: «Шовковский их целую неделю готовил, но они так и не поняли»

Киевляне вылетели из Лиги Европы от «Маккаби»

30 августа 2025, 03:41 |
124
0
ШАХОВ: «Шовковский их целую неделю готовил, но они так и не поняли»
ФК Динамо

Андрей Шахов оценил игру «Динамо» против «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы, в которой киевляне победили 1:0, но по сумме двух матчей проиграли 2:3 и вылетели в Лигу конференций.

«Быстрый гол – чего еще желать! Классный дебют, но продолжение... Команде нужно непременно забивать, а она первый удар в створ ворот во втором тайме наносит на 90-й минуте. И это был лишь четвертый удар по воротам «Маккаби» после перерыва. Пятым и последним стал смешной удар Караваева в компенсированное время. На этот раз игрокам не упрекнуть в безвольности, в желании исправить ситуацию. Но снова сложилось впечатление, что они просто не представляли, как это сделать.

И между матчами с «Маккаби» не было внутренних игр. Целую неделю Шовковский в Польше готовил команду к ответному матчу, чтобы, выйдя на поле, футболисты банально не понимали, как преодолевать защиту соперника, как выходить на ударные позиции, как создавать моменты», – рассказал Шахов.

По теме:
ФОТО. Шепелев представлен игроком Полесья, определен его игровой номер
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Бенфика, ФКСБ и Хайдук лидируют по посещаемости в еврокубках 25/26
Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский пресс-конференция Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29 августа 2025, 08:29 0
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»

Марко Лазетич заговорил о войне в Украине

Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Футбол | 29 августа 2025, 13:32 3
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ

Бывший футболист киевской команды оценил игру «бело-синих» против «Маккаби»

Порту оценивал возможность переманить Судакова, предложив Шахтеру больше
Футбол | 29.08.2025, 20:37
Порту оценивал возможность переманить Судакова, предложив Шахтеру больше
Порту оценивал возможность переманить Судакова, предложив Шахтеру больше
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29.08.2025, 14:53
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Ганс-Дитер ФЛИК – игроку Барселоны: «О деньгах ты будешь думать позже»
Футбол | 30.08.2025, 02:28
Ганс-Дитер ФЛИК – игроку Барселоны: «О деньгах ты будешь думать позже»
Ганс-Дитер ФЛИК – игроку Барселоны: «О деньгах ты будешь думать позже»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 5
Футбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 2
Бокс
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 25
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 27
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем