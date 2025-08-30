ШАХОВ: «Шовковский их целую неделю готовил, но они так и не поняли»

Андрей Шахов оценил игру «Динамо» против «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы, в которой киевляне победили 1:0, но по сумме двух матчей проиграли 2:3 и вылетели в Лигу конференций.

«Быстрый гол – чего еще желать! Классный дебют, но продолжение... Команде нужно непременно забивать, а она первый удар в створ ворот во втором тайме наносит на 90-й минуте. И это был лишь четвертый удар по воротам «Маккаби» после перерыва. Пятым и последним стал смешной удар Караваева в компенсированное время. На этот раз игрокам не упрекнуть в безвольности, в желании исправить ситуацию. Но снова сложилось впечатление, что они просто не представляли, как это сделать.

И между матчами с «Маккаби» не было внутренних игр. Целую неделю Шовковский в Польше готовил команду к ответному матчу, чтобы, выйдя на поле, футболисты банально не понимали, как преодолевать защиту соперника, как выходить на ударные позиции, как создавать моменты», – рассказал Шахов.