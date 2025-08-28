Бразильский нападающий Лука Мейреллиш перешел из «Сантоса» в донецкий «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба украинского гранда.

Соглашение между 18-летним футболистом и донецким клубом рассчитан на 5 лет.

В прошедшем сезоне Лука Мейреллиш провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Веб-портал Trasnfemarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

ФОТО. «Шахтер» представил Луку Мейреллиша

ФК Шахтер

