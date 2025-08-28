Украина. Премьер лига28 августа 2025, 22:29 |
ФОТО. Шахтер представил Луку Мейреллиша
Бразильский нападающий подписал контракт сроком на 5 лет
Бразильский нападающий Лука Мейреллиш перешел из «Сантоса» в донецкий «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба украинского гранда.
Соглашение между 18-летним футболистом и донецким клубом рассчитан на 5 лет.
В прошедшем сезоне Лука Мейреллиш провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Веб-портал Trasnfemarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
ФОТО. «Шахтер» представил Луку Мейреллиша
