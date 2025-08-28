Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер представил Луку Мейреллиша
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 22:29 |
578
0

ФОТО. Шахтер представил Луку Мейреллиша

Бразильский нападающий подписал контракт сроком на 5 лет

28 августа 2025, 22:29 |
578
0
ФОТО. Шахтер представил Луку Мейреллиша
ФК Шахтер

Бразильский нападающий Лука Мейреллиш перешел из «Сантоса» в донецкий «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба украинского гранда.

Соглашение между 18-летним футболистом и донецким клубом рассчитан на 5 лет.

В прошедшем сезоне Лука Мейреллиш провел 28 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Веб-портал Trasnfemarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

ФОТО. «Шахтер» представил Луку Мейреллиша

ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер

По теме:
ВИДЕО. Шахтер пропустил от Серветта на 53-й минуте ответного матча Q4 ЛК
Мейреллиш рассказал, что ему посоветовал Неймар перед переходом в Шахтер
Серветт – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лука Мейреллиш фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Футбол | 28 августа 2025, 06:47 4
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин

Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00

Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Бокс | 28 августа 2025, 06:00 5
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»

Мартин Баколе уверен в победе над украинским боксером

Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Футбол | 28.08.2025, 22:59
Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28.08.2025, 07:12
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 18:00
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
26.08.2025, 23:55
Волейбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
«Давай сделаем это». Президент хочет короля – Усику бросили вызов
«Давай сделаем это». Президент хочет короля – Усику бросили вызов
27.08.2025, 00:38 1
Бокс
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем