Игрок сборной Украины: «Этот месяц был самым сложным в моей карьере»
Алексей Гуцуляк пожаловался на тяжелый календарь
Вингер национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк, на клубном уровне выступающий за житомирское «Полесье», пожаловался на тяжелый календарь и постоянные переезды, с которыми столкнулись подопечные Руслана Ротаня.
«Этот месяц был самым сложным в моей карьере из-за постоянных поездок. К примеру, после матча с Пакшем наши соперники вернулись домой за четыре часа, тогда как нам понадобилось 36, чтобы вернуться из Венгрии.
Из-за войны в Украине авиасообщение прервано, поэтому нам приходится путешествовать только автобусом или поездом, и это очень утомительно. На матч против Фиорентины мы прибыли уже уставшими.
Это не оправдание, но это показывает, как тяжело украинским клубам играть в Европе без возможности лететь из Украины. Однако я хочу поблагодарить президента Полесья Геннадия Буткевича, потому что, несмотря на все трудности, он всегда с командой и делает все возможное, чтобы гарантировать нам наилучшие условия. Это действительно ценно и является важной поддержкой, которую мы очень ценим», – сказал футболист.
Ранее президент «волков» Геннадий Буткевич пожаловался на тяжелый календарь своей команды из-за матчей в еврокубках.
