Лига чемпионов
28 августа 2025, 13:16 |
Жозе МОУРИНЬО: «Фенербахче проиграл сильнейшей команде»

Португалец пообщался с журналистами

Жозе МОУРИНЬО: «Фенербахче проиграл сильнейшей команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо поделился эмоциями после поражения своей команды в квалификационном раунде Лиги чемионов, где турки уступили португальской Бенфике (1:0).

«Бенфика – более сильная и опытная команда. Они знают, как играть в подобных матчах. Конечно, мы разочарованы, что не смогли победить, но могу сказать прямо: «Фенербахче» проиграл сильнейшей команде.

В первой игре мы были равны, но во второй «Бенфика» была лучше. Возможно, во втором тайме мы выглядели немного сильнее, но остались вдесятером в момент, когда контролировали ситуацию. В это время мы и проиграли матч.

Когда мы начали набирать обороты во втором тайме, красная карточка Талиски повлияла негативно. Но я не хочу рассматривать травму Нелсона Семеда в начале матча или удаления Талиски как причины поражения», – сказал португалец.

Ранее сообщалось, что Трубин получил оценку за игру против Фенербахче

Жозе Моуриньо Фенербахче Бенфика Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Fanatik
