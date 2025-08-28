Экс-игрок Шахтера: «Судаков потерял уверенность и мотивацию – это видно»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 11:31
Валерий Кривенцов верит в хорошую карьеру Георгия

28 августа 2025, 11:31 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший полузащитник Шахтера Валерий Кривенцов объяснил спад в игре лидера «горняков» Георгия Судакова, заговорив о трансфере полузащитника национальной сборной Украины.

– Было много разговоров о Судакове и Наполи, теперь фигурирует Бенфика, но Георгия в этом сезоне не узнать. Что скажете о нем?

– Я не знаю, действительно ли у Судакова были предложения от Наполи, но то, что он потерял уверенность и мотивацию – это видно. Хотя футболист он хорош, играть умеет.

– Судаков готов к Наполи и такому чемпионату, как Серия А?

– Думаю, да. Судаков – грамотный футболист, и если он попадет в ту среду, то адаптируется, «обобьется» и будет продолжать расти, – сказал Кривенцов.

Ранее сообщалось, что Бенфика ускоряет переговоры с Шахтером по Судакову.

Валерий Кривенцов Георгий Судаков трансферы трансферы Серии A чемпионат Португалии по футболу Бенфика Шахтер Донецк трансферы УПЛ Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
