Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 28 августа

В четверг в Нью-Йорке сыграют Костюк, Стародубцева, Ястремская и сестры Киченок

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 августа на Открытом чемпионате США 2025 продолжатся матчи второго раунда в одиночных разрядах, а также стартуют поединки первого круга в парном.

В четверг на кортах Нью-Йорка сыграют пять представительниц Украины: Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Людмила и Надежда Киченок.

US Open 2025. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №12. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Марта Костюк [12] – Зейнеп Сонмез

US Open 2025. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №15. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Юлия Стародубцева / Оксана Калашникова – Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми

Корт №13. 2-й запуск (не ранее 19:30)

Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки

Корт №13. 3-й запуск (не ранее 21:00)

Надежда Киченок / Алдила Сутджиади – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1]

Grandstand. 3-й запуск (не ранее 22:00)

Людмила Киченок / Эллен Перес [6] – Винус Уильямс / Лейла Фернандес

Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Маттиа Беллуччи – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
