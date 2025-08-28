Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 28 августа
В четверг в Нью-Йорке сыграют Костюк, Стародубцева, Ястремская и сестры Киченок
28 августа на Открытом чемпионате США 2025 продолжатся матчи второго раунда в одиночных разрядах, а также стартуют поединки первого круга в парном.
В четверг на кортах Нью-Йорка сыграют пять представительниц Украины: Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Людмила и Надежда Киченок.
Расписание матчей украинок на US Open 2025 на 28 августа
US Open 2025. Одиночный разряд, 1/32 финала
Корт №12. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Марта Костюк [12] – Зейнеп Сонмез
US Open 2025. Парный разряд, 1/32 финала
Корт №15. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Юлия Стародубцева / Оксана Калашникова – Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми
Корт №13. 2-й запуск (не ранее 19:30)
Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки
Корт №13. 3-й запуск (не ранее 21:00)
Надежда Киченок / Алдила Сутджиади – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [1]
Grandstand. 3-й запуск (не ранее 22:00)
Людмила Киченок / Эллен Перес [6] – Винус Уильямс / Лейла Фернандес
