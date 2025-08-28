Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Александр Поворознюк раскритиковал президента Украинской ассоциации футбола
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк обратился к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и раскритиковал работу организации:
«Павелко украл – окей. Но он и не получал зарплату. Шевченко получает 3,5 миллиона в месяц. Во время войны! Неужели тебе мало? Ну, как это? Не стыдно?
Женская сборная Украины не выехала на официальную игру. Потому что визы не успели сделать. Вы представляете? При каком президенте УАФ это было? Мы дожили до того, что в Лиге чемпионов от Украины вообще никто не играет. В рейтинге нас уже россия перегоняет. Но она даже не играет в еврокубках», – недоволен Поворознюк.
«Ингулец» вылетел из Премьер-лиги по итогам сезона 2024/25, когда занял предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице. В Первой лиге команда Василия Кобина одержала одну победу, дважды сыграла вничью и теперь идет на седьмой позиции.
Кроме того, «Ингулец» одолел аматорскую команду в Кубке Украины и пробился в 1/16 финала.
Бо ти стадіон за всіма умовами побудувати не можеш та нормальних гравців запросити, тому і не граємо в ЛЧ.
Тільки щоб щось хрюкнути в сторону Шевченко. Тобі він як кість в горлі із-за того, що не закрив очі на твої порушення.
Ну мнение хряка поворознюка как за серьезное не стоит брать за внимание, но по большому счету он прав. Вот что бывает когда зелупа всех своих на должности из-за своей прихоти назначил, это я не про свинью, а про ээээээ. Кстати, чем там с павелко все закончилось, столько кипиша было)
фу, помийка. гівно накидає на вентилятор