Украина. Первая лига
28 августа 2025, 11:02 |
2805
13

Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»

Александр Поворознюк раскритиковал президента Украинской ассоциации футбола

28 августа 2025, 11:02 |
2805
13
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк обратился к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и раскритиковал работу организации:

«Павелко украл – окей. Но он и не получал зарплату. Шевченко получает 3,5 миллиона в месяц. Во время войны! Неужели тебе мало? Ну, как это? Не стыдно?

Женская сборная Украины не выехала на официальную игру. Потому что визы не успели сделать. Вы представляете? При каком президенте УАФ это было? Мы дожили до того, что в Лиге чемпионов от Украины вообще никто не играет. В рейтинге нас уже россия перегоняет. Но она даже не играет в еврокубках», – недоволен Поворознюк.

«Ингулец» вылетел из Премьер-лиги по итогам сезона 2024/25, когда занял предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице. В Первой лиге команда Василия Кобина одержала одну победу, дважды сыграла вничью и теперь идет на седьмой позиции.

Кроме того, «Ингулец» одолел аматорскую команду в Кубке Украины и пробился в 1/16 финала.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Александр Поворознюк
ZloyDeda
Цей злочинець Поворознюк ще рота свого роззявляє?! Він взагалі має сидіти за ґратами!
Ответить
+4
Spaceman
Все правильно говорить
Ответить
+3
Remark
С ка, п лять, при чому тут Шевченко до того, що не одна команда з України не грає в ЛЧ?
Бо ти стадіон за всіма умовами побудувати не можеш та нормальних гравців запросити, тому і не граємо в ЛЧ.
Тільки щоб щось хрюкнути в сторону Шевченко. Тобі він як кість в горлі із-за того, що не закрив очі на твої порушення.
Ответить
+3
u6464u
захисники Шевченко , будь ласка , скажіть конкретно по тексту що Поворознюк сказав не так . 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
batistuta
Шева, звісно, спаскудився. Але й Поворознюк теж бандюган щіробритий!
Ответить
0
Max123
До чого тут ЛЧ до УАФ?
Ответить
0
serhiy11
Хоче ,напевно ,в аматорах грати ! великий хфермер!!
Ответить
0
Bulba_sumkin
🐸👉👌🐍
Ну мнение хряка поворознюка как за серьезное не стоит брать за внимание, но по большому счету он прав. Вот что бывает когда зелупа всех своих на должности из-за своей прихоти назначил, это я не про свинью, а про ээээээ. Кстати, чем там с павелко все закончилось, столько кипиша было)
Ответить
-1
didin87
бандіт - головний спонсор спорт юа - всі новини від Поворзнюка на першой сторінкі 😂😂😂  
фу, помийка. гівно накидає на вентилятор    
Ответить
-1
----
Тю. А если было бы по закону, то твое село вообще играть в УПЛ не должно было. А за сооружение стадиона на землях с/х назначения тебя нужно было в тюрьму лет на 5 засунуть. Это если бы мы жили в правовом государстве. Я уже молчу про твои другие фокусы, там на 3 пожизненных. Правдолюб.
Ответить
-1
SHN
По зарплате прав,а так хрень несёт 
Ответить
-2
DK2025
Бандит прав
Ответить
-2
