Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк обратился к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и раскритиковал работу организации:

«Павелко украл – окей. Но он и не получал зарплату. Шевченко получает 3,5 миллиона в месяц. Во время войны! Неужели тебе мало? Ну, как это? Не стыдно?

Женская сборная Украины не выехала на официальную игру. Потому что визы не успели сделать. Вы представляете? При каком президенте УАФ это было? Мы дожили до того, что в Лиге чемпионов от Украины вообще никто не играет. В рейтинге нас уже россия перегоняет. Но она даже не играет в еврокубках», – недоволен Поворознюк.

«Ингулец» вылетел из Премьер-лиги по итогам сезона 2024/25, когда занял предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице. В Первой лиге команда Василия Кобина одержала одну победу, дважды сыграла вничью и теперь идет на седьмой позиции.

Кроме того, «Ингулец» одолел аматорскую команду в Кубке Украины и пробился в 1/16 финала.