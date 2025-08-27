Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  После травмы: Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч Кубка лиги Англии
Кубок английской лиги
27 августа 2025, 21:17
После травмы: Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч Кубка лиги Англии

27 августа в 21:45 ириски начнут поединок 1/32 финала против команды Мансфилд Таун

После травмы: Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

27 августа Эвертон проведет матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 против команды Мансфилд Таун.

Коллективы встретятся на стадионе «Хилл Дикинсон». Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе ливерпульского клуба.

Для Миколенко это будет первый поединок в сезоне – 9 августа Виталий получил травму в товарищеской игре против Ромы и с тех пор восстанавливался.

Стартовые составы на матч Эвертон – Мансфилд Таун

Мансфилд Таун Эвертон Кубок английской лиги по футболу стартовые составы Виталий Миколенко
