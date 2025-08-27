ОЧЕРЕТЬКО: «Шахтеру нужна лишь победа, Мистер сказал: быть на позитиве»
Хавбек Шахтера принял участие в пресс-конференции перед игрой с Серветтом
Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько принял участие в пресс-конференции накануне матча Q4 Лиги конференций с «Серветтом» (1:1 в первой игре).
– Как команда готовится к завтрашней игре?
– С позитивом готовимся к важной игре. Все понимают, что этот матч будет как финал. Поэтому Мистер сказал, что мы должны быть на позитиве и готовы к игре.
– Не чувствуете ли вы себя немного свежее, потому что пропустили прошлый матч из-за дисквалификации?
– Думаю, да. Я работал по индивидуальной программе, поэтому готов к игре.
– От завтрашнего матча зависит, выйдет ли «Шахтер» в основную стадию Лиги конференций или останется без еврокубков вообще. У вас нет какого-то мандража из-за этого? Какое настроение в команде?
– Настроение отличное. Мы понимаем, что это наш шанс играть дальше в еврокубках. Я считаю, что мы готовы идти дальше. И все игроки и тренеры понимают, что нам нужна только победа.
– Накануне ты узнал о дебютном вызове в национальную сборную Украины. Какие эмоции от этого?
– Позитив, только позитив. Я очень рад, что меня вызвали на эти матчи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Польский журналист Слонка уже успел поговорить с Кендзьореком
Обидчики киевского Динамо вышли в основной раунд Лиги чемпионов