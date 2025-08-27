Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОЧЕРЕТЬКО: «Шахтеру нужна лишь победа, Мистер сказал: быть на позитиве»
Лига конференций
27 августа 2025, 20:39 | Обновлено 27 августа 2025, 20:46
ОЧЕРЕТЬКО: «Шахтеру нужна лишь победа, Мистер сказал: быть на позитиве»

Хавбек Шахтера принял участие в пресс-конференции перед игрой с Серветтом

ОЧЕРЕТЬКО: «Шахтеру нужна лишь победа, Мистер сказал: быть на позитиве»
ФК Шахтер. Олег Очеретько

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько принял участие в пресс-конференции накануне матча Q4 Лиги конференций с «Серветтом» (1:1 в первой игре).

– Как команда готовится к завтрашней игре?

– С позитивом готовимся к важной игре. Все понимают, что этот матч будет как финал. Поэтому Мистер сказал, что мы должны быть на позитиве и готовы к игре.

– Не чувствуете ли вы себя немного свежее, потому что пропустили прошлый матч из-за дисквалификации?

– Думаю, да. Я работал по индивидуальной программе, поэтому готов к игре.

– От завтрашнего матча зависит, выйдет ли «Шахтер» в основную стадию Лиги конференций или останется без еврокубков вообще. У вас нет какого-то мандража из-за этого? Какое настроение в команде?

– Настроение отличное. Мы понимаем, что это наш шанс играть дальше в еврокубках. Я считаю, что мы готовы идти дальше. И все игроки и тренеры понимают, что нам нужна только победа.

– Накануне ты узнал о дебютном вызове в национальную сборную Украины. Какие эмоции от этого?

– Позитив, только позитив. Я очень рад, что меня вызвали на эти матчи.

Серветт Шахтер Донецк Лига конференций Серветт - Шахтер Олег Очеретько пресс-конференция Арда Туран
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Андрій Заліщук
Тільки спробуйте не пройти Серветт, ви ж розумієте з яким лайном вас змішають і я в тому числі!!!
