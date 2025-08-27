Буде-Глимт и Кайрат установили новые географические границы Лиги чемпионов
Норвежцы стали самым северным клубом в истории турнира, Кайрат – самым восточным
Впервые в истории Лиги чемпионов в основном раунде турнира сыграют Пафос (Кипр), Буде-Глимт (Норвегия) и Кайрат (Казахстан).
Два последних установили новые географические рекорды соревнований.
Буде-Глимт стал самым северным участником в истории Лиги чемпионов, а Кайрат – самым восточным.
Напомним, что самым западным клубом продолжает быть Бенфика (Португалия), а самым южным – Маккаби и Хапоэль из Тель-Авива (Израиль).
Самые удаленные клубы в истории Лиги чемпионов:
- Запад: Бенфика (Португалия)
- Восток: Кайрат (Казахстан)
- Север: Буде-Глимт (Норвегия)
- Юг: Маккаби Т.-А., Хапоэль Т.-А. (Израиль)
🌍 The all-time geographical extremes among UEFA Champions League group/league phase participants:— The Sweeper (@SweeperPod) August 27, 2025
⬆️ Northernmost club: Bodø/Glimt 🇳🇴
⬅️ Westernmost club: Benfica 🇵🇹
⬇️ Southernmost club: Maccabi & Hapoel Tel Aviv 🇮🇱
➡️ Easternmost club: Kairat Almaty 🇰🇿 pic.twitter.com/mZqTNPQLZv
