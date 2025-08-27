Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буде-Глимт и Кайрат установили новые географические границы Лиги чемпионов
Лига чемпионов
27 августа 2025, 17:59 | Обновлено 27 августа 2025, 18:14
Норвежцы стали самым северным клубом в истории турнира, Кайрат – самым восточным

Getty Images/Global Images Ukraine

Впервые в истории Лиги чемпионов в основном раунде турнира сыграют Пафос (Кипр), Буде-Глимт (Норвегия) и Кайрат (Казахстан).

Два последних установили новые географические рекорды соревнований.

Буде-Глимт стал самым северным участником в истории Лиги чемпионов, а Кайрат – самым восточным.

Напомним, что самым западным клубом продолжает быть Бенфика (Португалия), а самым южным – Маккаби и Хапоэль из Тель-Авива (Израиль).

Самые удаленные клубы в истории Лиги чемпионов:

  • Запад: Бенфика (Португалия)
  • Восток: Кайрат (Казахстан)
  • Север: Буде-Глимт (Норвегия)
  • Юг: Маккаби Т.-А., Хапоэль Т.-А. (Израиль)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
